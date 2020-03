VISIONS Premiere: Stinky veröffentlichen Video zu "Strangers With Familiar Faces"

Stinky präsentieren heute das neue Video zu ihrem Song "Strangers With Familiar Faces". Die französische Hardcore-Band veröffentlicht im Juni ihr neues Album.

Stinky aus dem französischen Nantes spielen düsteren, aber trotzdem melodischen Hardcore mit Metal-Anleihen. Wer Bands wie Comeback Kid, Oathbreaker, Defeater oder Have Heart mag, findet sicher schnell seinen Draht zu ihnen.

In "Strangers With Familiar Faces" setzt sich die Band mit dem Gefühl der Entfremdung auseinander, das einen zuweilen überkommt, wenn man alte Freunde und Bekannte nach langer Zeit wiedersieht. Man hat einen wichtigen Teil seines Lebens miteinander verbracht und merkt nach so langer Zeit trotzdem oft, dass man sich unterschiedlich entwickelt hat. Dieses Gefühl beschreiben Stinky mit Zeilen wie "Life has lead us away, we have taken different paths/ Youth speeches come back to me/ Faces are familiar to me, ghosts from a bygone era" so schön wie treffend mit mehrstimmigem Gesang und unterlegen es dazu mit Musik, die ebenso aggressiv wie deprimierend klingt.

Im dazugehörigen Schwarz-Weiß-Video begleiten wir die Bandmitglieder und weitere Personen durch eine winterlich-trübe Stadt. Die Protagonisten begegnen sich dabei zwar, interagieren aber kaum miteinander und bleiben sich fremd, womit der Clip das lyrische Thema des Songs bildlich aufgreift.

Ursprünglich etwas früher geplant, erscheint das neue Album "Of Lost Things" nun am 12. Juni über M-Theory.

Video: Stinky - "Strangers With Familiar Faces"