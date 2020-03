Draußen! Die Alben der Woche

Freitag ist Plattentag - und wir stellen euch wie gewohnt die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche vor. Mit Pearl Jam, Brian Fallon, Sufjan Stevens, Parkway Drive, Waxahatchee, Spotlights und Cable Ties.

Platte der Woche: Pearl Jam – "Gigaton"

Grunge rief Pearl Jam 1990 mit dem Tod von Mother Love Bone-Frontmann Andy Wood mit ins Leben. Heute hat die Band aus dem Seattle-Dunstkreis die 90er längst überlebt. Mit "Gigaton" setzen sich die Veteranen um Eddie Vedder ein schwergewichtiges Monument - das gerade durch den Mulikomponentenkleber verschiedenster Genreeinflüsse und Stimmungen zusammengehalten wird.

Brian Fallon - "Local Honey"

"Local Honey" präsentiert auch musikalisch stolz die regionale Herkunft. Mit stressentkoppelten Balladen macht Brian Fallon es sich auf der Veranda unter Quiltdecken bequem. Die Landschaft ringsum wird dabei vom christlichen Zwischenspiel von Sünde und Vergebung gefärbt. Ein überaus amerikanisches Panorama.

Sufjan Stevens - "Aporia (With Lowell Brams)"

Sufjan Stevens und sein Stiefvater Lowell Brams schicken uns mit "Aporia" durch ein überbelichtetes Ferienfoto in den Strandurlaub unserer Kindertage. Nach alter Gewohnheit hat Stevens einen ganzen Hippiehaushalt an Instrumenten mit im Gepäck. Einige Synthesizer-Strahlen tanzen auf der Wasseroberfläche im Takt zu einer geisteserweiternden Jamsession.

Parkway Drive – "Viva The Underdogs Soundtrack"

Die hier zu hörenden Aufnahmen von ihrer Headliner-Show auf dem Wacken 2019 beweisen, dass Parkway Drive zurecht die wohl größte Metalcore-Band der Welt sind. Das Livealbum begleitet den gleichnamigen Dokumentarfilm und enthält zudem drei Neuaufnahmen in deutscher Sprache - eine mit Feature von ihrem Freund Casper.

Waxahatchee – "Saint Cloud"

Katie Crutchfield alias Waxahatchee verarbeitet hier vornehmlich eigene Dämonen wie ihre überwundene Alkoholsucht. Das macht "Saint Cloud" ruhiger und introspektiver als den Vorgänger, stellenweise auch banaler. "Saint Cloud" dümpelt manchmal vor sich her. Das ist schade, denn die tollen Texte hätten eine bessere musikalische Begleitung verdient.

Spotlights – "We Are All Atomic" (EP)

"We Are Atomic" trägt bereits im Namen, in welchen Sphären sich Spotlights hier bewegt. Das Post-Metal-Liebeskind von Sarah und Mario Quintero erforscht im Dienst seiner höchsteigenen Naturgesetze astrale Höhen und innere Tiefen gleichermaßen. Das Artwork von Max Löffler übersetzt die außerweltlichen Visionen kongenial in Farbe.

Cable Ties - "Far Enough"

Cable Ties aus Melbourne spielen punkigigen Indierock und beschäftigen sich dabei mit Themen wie Feminismus, Kolonialismus oder geschlechtsspezifischer Gewalt. Dafür nehmen sie sich Zeit: Die Songs auf ihrem zweiten Album "Far Enough" sprengen oftmals deutlich die Drei-Minuten-Marke, um sich ausufernden Noise- und Post-Punk-Tiraden hinzugeben.

