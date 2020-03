VISIONS Premiere: Tvivler streamen neues Album "Ego" im Voraus

Tvivler spielen auf ihrem Debüt schnellen, mal vertrackten, mal melodischen Hardcore. Und obwohl "Ego" offiziell erst in einer Woche erscheint, dürfen wir euch heute schon das gesamte Album im Stream präsentieren.

Auch wenn "Ego" das Debüt der Band ist, sind die Mitglieder von Tvivler (dänisch für "Zweifel") alles andere als Newcomer. Zum einen veröffentlichte die Band zwischen 2015 und 2017 bereits die drei EPs "Negativ Psykologi #1", "#2" und "#3". Zum anderen listet die Vita der vier Mitglieder mit Children Of Fall und Lack zwei der wichtigsten dänischen Punk- und Hardcore-Bands der letzten Jahrzehnte auf.

Insbesondere Erinnerungen an Letztere stellen sich beim Hören von "Ego" unmittelbar ein. Das liegt nicht nur an musikalischen Ähnlichkeiten, sondern vor allem auch an stimmlichen. So steht bei Tvivler der ehemalige Lack-Sänger Thomas Burø hinter dem Mikro und bietet mit seinem hohen Gebell einen großen Wiedererkennungswert. Schon Lack waren für die Vermengung verschiedener Stile und Einflüsse bekannt und Tvivler geben sich ähnlich experimentell.

Der zumeist sehr schnelle Punk und Hardcore auf "Ego" wird immer wieder durch Breaks, abrupte Tempi- und Taktwechsel, Melodien und - kein Scherz - avantgardistische Saxophon-Parts unterbrochen. Was anstrengend sein könnte klingt hier äußerst frisch und originell und macht "Ego" zu einem der bisher spannendsten Hardcore-Alben des Jahres.

"Ego" erscheint offiziell am 3. April via Negativ Psykologi Records. Lest hier unsere Review.

Album-Stream: Tvivler - "Ego"