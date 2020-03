The War On Drugs stellen drei neue Songs vor

Adam Granduciel, Mastermind der Indie-Artrocker The War On Drugs hat im Rahmen eines Livestreams auf Instagram drei neue Songs vorgestellt und Fragen der Fans beantwortet.

"Victim", "I Don't Wanna Wait" und "Harmonious Dream" heißen die drei neuen The War On Drugs-Songs, die Granduciel im Rahmen seines "#QuaranTones"-Livestreams auf Instagram vorgestellt hat. Die Klangqualität der Songs ist wegen des Streams zwar etwas geringer, dafür sind die drei Songs erstaunlich weit fortgeschritten.

"Victim" basiert auf einem recht zackigen Drumbeat und einem geloopten Piano und breitet sich über mehr als sechs Minuten aus, "I Don't Wanna Wait" ist eine Ballade mit starkem 80er-Pop-Einschlag. Unter drei Minuten ins Ziel kommt "Harmonious Dream". Auch bei diesem rein instrumentalen Song stehen Synthesizer im Vordergrund, die in der zweiten Hälfte des Songs durch akustische Gitarren abgelöst werden. Die Stücke wirken dabei wie weit fortgeschrittene Demoaufnahmen, vor allem das Schlagzeug klingt, als wäre es noch rein auf einem Drumcomputer basiert und nicht fertig eingespielt worden.

Zudem spielte Granduciel eine akustische Version von "In Reverse" vom 2014er Album "Lost In The Dream" und beantwortete Fragen, die ihm Fans live stellen konnten, etwa nach der Entstehungsgeschichte des Songs "Thinking Of A Place" vom aktuellen Album "A Deeper Understanding", das bereits 2017 erschienen war.

Ende 2019 hatten War On Drugs nach einem Jahr Konzertpause erstmals wieder live in ihrer Heimatstadt Philadelphia gespielt. Wann und ob die Band ein neues Album veröffentlicht und ob die drei jetzt vorgestellten Songs darauf enthalten sein werden, steht bislang nicht fest.

Instagram Livestream: The War On Drungs - "#QuaranTones, Episode 1"

Stream: The War On Drugs - "Victim"

Stream: The War On Drugs - "I Don't Wanna Wait"

Stream: The War On Drugs - "Harmonious Dream"