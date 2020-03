Pandemie-Playlist: Unser VISIONS-Mixtape für die Zeit zuhause

Wer dazu in der Lage ist, soll wegen der Coronavirus-Pandemie gerade besser in den eigenen vier Wänden bleiben. Damit euch dort nicht langweilig wird, haben wir euch ein Mixtape für die Zeit in Quarantäne zusammengestellt.

Auf welche Stichworte wir unsere Musikbibliotheken durchforstet haben und welche einigermaßen zur gegenwärtigen Situation passenden Bands und Songs uns beim Basteln an dieser Playlist eingefallen sind, wird euch beim Abspielen sicher schnell auffallen. Herausgekommen ist jedenfalls ein wirklich bunter Mix quer durch alle Genres aus dem VISIONS-Kosmos. Große Bands mit nicht so oft gespielten "deep cuts", Nachwuchskünstler mit passenden Songs, die ihr unbedingt gehört haben solltet - und auch eine Menge Klassiker.

Die 100 Songs mit mehr als 6 Stunden Laufzeit hört ihr am besten auf Shuffle. Noch mehr Stoff bieten euch einige Künstler selbst: Unter anderem hat The Offspring-Gitarrist Noodles eine thematisch passende Punkrock-Playlist zusammengestellt. Matt Berninger von The National hat eine "Social Distancing Distortion"-Playlist angefangen, die er wöchentlich aktualisieren möchte. Beide Playlists findet ihr weiter unten.

Spotify-Playlst: Das VISIONS Pandemie-Mixtape

Spotify-Playlist: "Coronavirus Songs" von Noodles (The Offspring)

Spotify-Playlist: "Social Distancing Distortion" von Matt Berninger