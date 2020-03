Newsflash (Turbostaat, Mother Tongue, Pascow u.a.)

Neuigkeiten von Turbostaat, Mother Tongue, Pascow, Brian Fallon, Violent Soho und Liam Gallagher.

+++ Turbostaat müssen wegen der Coronavirus-Epidemie Tourtermine verschieben. Betroffen sind alle Konzerte bis einschließlich der Show am 12. April im Leipziger Conne Island. Nachgeholt werden alle Termine im Februar 2021, Karten behalten ihre Gültigkeit. Gefeiert wird das neue Album "Uthlande", das im Januar erschienen war.

VISIONS empfiehlt:

Turbostaat

02.04. Lübeck - Treibsand | abgesagt

03.04. Bremen - Schlachthof | abgesagt

04.04. Düsseldorf - Zakk | abgesagt

05.04. Aschaffenburg - Colos Saal | abgesagt

07.04. Marburg - KFZ | abgesagt

08.04. Wien - Das Werk | abgesagt

09.04. Leipzig - Conne Island | abgesagt

11.04. Rostock - M.A.U. Club | abgesagt

12.04. Leipzig - Conne Island | abgesagt

24.05. Berlin - Lost Evenings Festival

30.10. Hannover - Capitol

28.11. Münster - Sputnikhalle

16.02. Lübeck - Treibsand

17.02. Aschaffenburg - Colos Saal

18.02. Wien - Das Werk

20.02. Leipzig - Conne Island | Zusatzkonzert

21.02. Leipzig - Conne Island

23.02. Marburg - KFZ

24.02. Düsseldorf - Zakk

25.02. Bremen - Schlachthof

27.02. Rostock - Mau Club

Facebook-Post: Turbostaat verschieben Tourtermine

+++ Auch Mother Tongue müssen ihre geplante Deutschlandtour verschieben. Ersatztermine gibt es noch keine, die Kalifornier wollen es aber unbedingt schaffen, ihre "An Evening With Mother Tongue"-Shows zur Feier ihres 30-jährigen Bandbestehens mit den deutschen Fans zu zelebrieren.

Facebook-Post: Mother Tongue verschieben Tour

VISIONS empfiehlt:

Mother Tongue

04.04. Berlin - Zukunft am Ostkreuz | abgesagt

05.04. Köln - Sonic Ballroom | abgesagt

06.04. Köln - Sonic Ballroom | abgesagt

07.04. München - Kranhalle | abgesagt

08.04. München - Kranhalle | abgesagt

09.04. Frankfurt/Main - The Cave | abgesagt

10.04. Frankfurt/Main - The Cave | abgesagt

11.04. Hamburg - Nochtwache | abgesagt

12.04. Hamburg - Nochtwache | abgesagt

13.04. Bremen - Tower | abgesagt

14.04. Berlin - Frannz Club | abgesagt

+++ Und leider betrifft der Coronavirus auch die Tour von Pascow: Die Gimbweiler Punkrock-Band muss die geplanten Shows ins neue Jahr verschieben, Städte und Clubs bleiben allerdings die gleichen. Auch Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit. "Wir bedauern das Ganze sehr, wissen aber auch, dass es derzeit keine Alternative zu dieser Entscheidung gibt", so die Band. "Als Entschädigung für die Wartezeit werden wir uns in Zusammenarbeit mit Kidnap Music / Rookie Records eine kleine Überraschung einfallen lassen für all die Leute, die auch nächstes Jahr am Start sind." Mobina Galore, die eigentlich als Support hätten auftreten sollen, möchten Pascow auch nächstes Jahr mitnehmen. Ob das terminlich klappt, muss sich allerdings noch klären.

VISIONS empfiehlt:

Pascow

16.04. Münster - Skaters Palace | abgesagt

17.04. Rostock - Mau Club | abgesagt

18.04. Kiel - Pumpe | abgesagt

19.04. Göttingen - Musa | abgesagt

30.04. Reutlingen - Franz K | abgesagt

01.05. Wien - Flex | abgesagt

02.05. Linz - Stadtwerkstatt 03.05. Dresden - Tante Ju | abgesagt

04.07. Giebelstadt - Mission Ready Festival

14.01. Rostock - Mau Club

15.01. Kiel - Pumpe | ausverkauft

16.01. Münster - Skaters Palace

17.01. Göttingen - Musa | ausverkauft

18.02. Dresden - Tante Ju

19.02. Wien - Flex Café

20.02. Linz - Stadtwerkstatt

21.02. Reutlingen - Franz K

+++ Doch es gibt auch gute Neuigkeiten: Brian Fallon hat den neuen Song "Horses" veröffentlicht. Am 27. März erscheint sein neues Soloalbum "Local Honey", aus dem der Gaslight Anthem-Frontmann schon die Titel "21 Days" und "You Have Stolen My Heart" ausgekoppelt hatte. Wenn es die Umstände ermöglichen, kommt er ab Ende April auf Tour nach Europa, mit Sicherheit lässt sich das aber zur Zeit noch nicht sagen.

Stream: Brian Fallon - "Horses"

VISIONS empfiehlt:

Brian Fallon

27.04. Berlin - Huxley's Neue Welt

28.04. Hamburg - Docks | ausverkauft

29.04. Frankfurt/Main - Batschkapp

30.04. Nürnberg - Löwensaal

01.05. Köln - Carlswerk Victoria | ausverkauft

02.05. München - Muffathalle

03.05. Wien - Arena

12.05. Stuttgart - LKA Longhorn

+++ Auch Violent Soho haben einen neuen Song veröffentlicht. Im Clip zu "Pick It Up Again" wandern die Mitglieder der australischen Alternative-Band wie Mormonen-Missionare von Tür zu Tür, um den Menschen ihr neues Album "Everything Is A-OK" nahe zu bringen. Das erscheint am 3. April bei Pure Noise.

Video: Violent Soho - "Pick It Up Again"

Cover & Tracklist: Violent Soho - "Everything Is A-OK"

01. "Sleep Year"

02. "Vacation Forever"

03. "Pick It Up Again"

04. "Canada"

05. "Shelf Life"

06. "Slow Down Sonic"

07. "Lying On The Floor"

08. "Easy"

09. "Pity Jar"

10. "A-OK"

+++ Liam Gallagher hat ein "MTV Unplugged"-Album angekündigt. Es wurde in der Hull City Hall aufgezeichnet. Vorab gibt es eine Unplugged-Version seines Songs "Gone" zu hören, das in seiner Originalversion auf seinem zweiten Soloalbum "Why me? Why Not." erschienen war.

Stream: Liam Gallagher - "Gone" (Unplugged)

Cover & Tracklist: Liam Gallagher - "MTV Unplugged: Live At Hull City Hall"

01. "Wall Of Glass"

02. "Some Might Say"

03. "Now That I Found You"

04. "One Of Us"

05. "Stand By Me"

06. "Sad Song"

07. "Cast No Shadow"

08. "Once"

09. "Gone"

10. "Champagne Supernova"