Zeus! und Mike Patton covern "Human Fly" von den Cramps

Die Kooperation von Zeus! und Sänger Mike Patton ist ein weiterer Teaser auf "Really Bad Music For Really Bad People", einem Tribute an die Garage-Rock'n'Roller The Cramps.

Erst kürzlich stellten wir euch "Call Of The Wighat" vor - den Song, den die kanadischen Noiserocker Metz für die gleiche Compilation gecovert haben. Mit "Human Fly" gibt es nun ein weiteres Stück von der Tribute-Platte "Really Bad Music For Really Bad People" an die legendäre Garage-Rock-Band The Cramps.

Für "Human Fly" haben sich die italienischen Weirdo-Metaller Zeus! mit Faith No More-Sänger Mike Patton zusammengetan und eine halbwegs originalgetreue Version abgeliefert, in der Patton nicht komplett austickt und sich auch Zeus! am Riemen reißen, zwischendurch höchstens mal kurz die Double-Bass-Drum bemühen.

"Really Bad Music For Really Bad People: The Cramps As Heard Through The Meat Grinder Of Three One G", so der volle Titel der Compilation, wird am 1. Mai über Three One G erscheinen, dem Label von Grindcore-Superheld Justin Pearson (The Locust, Dead Cross etc.). Neben Metz und Zeus!/Patton sind darauf unter anderem noch Cover-Versionen von Qui, Chelsea Wolfe, Child Bite, Retox und Daughters vertreten.

Stream: Zeus! feat. Mike Patton - "Human Fly" (The Cramps Cover)