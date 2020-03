VISIONS Premiere: Shybits veröffentlichen Video zu "Skin Floats"

Das Garage-Indie-Trio Shybits hat ein Video zum neuen Song "Skin Floats" veröffentlicht. Andreya Casablanca von Gurr hat es gedreht.

Die in Berlin gegründeten Indierocker Shybits, die wir euch schon in unserer Rubik "Vormerken" vorgestellt hatten, haben zu ihrem neuen Song "Skin Floats" ein Video von ihrer Freundin Andreya Casablanca drehen lassen. Die dürfte den meisten als eine der Sängerinnen/Gitarristinnen von Gurr bekannt sein.

Sie sagt über den Clip: "Das Video fühlt sich für mich an, als wäre ich in einem seltsamen Sommerlager mit Meg, Liam und Piero gewesen - und dieses Material belegt, wie es dort aussah. Ich wollte ein Kult-mäßiges Gefühl einfangen, aber auch Elemente angelehnt an Godards 'Die Außenseiterbande' - weil ich die Shybits kenne und weiß, dass sie gute Freunde sind... Oh, und dann habe ich noch etwas Zufall eingestreut. Es ist vor allem die Shybits-Gang, aber in einer anderen Welt. Ich glaube, damit bin ich dem, wie es in meinem Kopf aussieht, ziemlich nah gekommen. Es ist das erste Mal, dass ich selbst ein Musikvideo gemacht habe - von Anfang bis Ende. Ich bin also sehr glücklich, dass sie mir damit vertraut haben."

Falls das Coronavirus ihnen nicht in die Parade fährt, dann werden die Shybits bei den unten stehenden Konzerten den Support geben.

Video: Shybits -"Skin Floats"

Live: Pabst

07.05. Marburg - Café Trauma

08.05. Chemnitz - AJZ Talschock

09.05. Zwiesel - Jugendcafé

10.05. Grimma - Alte Spitzenfabrik

Live: Frankie And The Witchfingers

13.05. Berlin - Bi Nuu

Live: Shybits

13.06. Berlin - Acud (Torstraßen Festival)