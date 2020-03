VISIONS Premiere: Annie Taylor veröffentlichen Video zur Single "A Thousand Times"

Noch sind Annie Taylor ein Geheimtipp für Fans von Grunge- und Surfrock-Sounds. Das bevorstehende Debütalbum soll es ändern. Seht exklusiv bei VISIONS das Video zur Single "A Thousand Times".

Gini Jungi kann rotzig wie Courtney Love und lässig wie "Queen Of Cool" Kim Gordon. Als Sängerin und Gitarristin gibt sie der Züricher Band Annie Taylor ein charismatisches Profil mit einer zugleich sanften und selbstbewussten Stimme. Anno 2016 gegründet, legte die Band um Jungi, Bassist Michael Mutter, Schlagzeuger Jan Winkler und Gitarrist Tobias Arn bisher zwei Singles und eine EP vor. Letztere wurde im Frühling des vergangenen Jahres unter dem Titel "Not Yours!" veröffentlicht.

Eine erste Tour führte Annie Taylor 2017 durch die Kantone und Italien bis nach Frankreich, zwei Jahre später teilten die Schweizer schon die Bühne mit Bands wie Sugar Candy Mountain, den Fews, L.A. Witch und Sunflower Bean. Auch auf musikalischer Ebene gab es Entwicklungen, in deren Folge der Grunge-getönte Pop der Anfangstage zunehmend auch eine psychedelische Schlagseite erhielt.

Die aktuelle Single "A Thousand Times" zeichnet die Tendenzen der Bandgeschichte historisch nach. Was als durch die Sonne vergilbtes Leichtgewicht im Bleached-Look beginnt, wird mit Distortion auf den Gitarren stetig weiter in Richtung Garage verlegt. Passend dazu machen sich Jungi und ihre Kollegen im neuen Musikvideo auf zu einem Roadtrip über Landstraßen und Waldwege. Im Oldtimer-Mercedes steuert die Band entschlossen einem Ziel entgegen, das bisher nur sie selbst kennt. Im Gepäck haben sie einen mysteriösen Koffer, der nicht nur "Pulp Fiction"-Fans noch zu allerhand Spekulationen herausfordern dürfte.

"A Thousand Times" ist Teil von Annie Taylors Debütalbum "Sweet Mortality", das am 8. Mai bei Taxi Gauche erscheint. Einen ersten Vorgeschmack hatte die Band mit dem Song "17 Days" präsentiert.

Video: Annie Taylor - "A Thousand Times"