Coronavirus: Pearl Jam verschieben US-Tourdaten, Coachella Festival bedroht, Musikwirtschaft debattiert Maßnahmen

Die Ausbreitung des Coronavirus wirkt sich zunehmend auch auf die Musikwelt aus: Pearl Jam haben den ersten Teil ihrer anstehenden Welttour verschoben, das US-Festival Coachella steht infrage und auch die internationale Musikwirtschaft diskutiert, wie mit den Folgen einer möglichen Pandemie umzugehen ist.

"Als Bürger von Seattle hat es uns selbst hart getroffen und wir haben aus erster Hand mitbekommen, wie schnell diese desaströsen Situationen eskalieren können", schrieben Pearl Jam zur weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Größere Menschenansammlungen seien zu diesem Zeitpunkt zu riskant, die Sicherheit der Fans und der Bevölkerung gehe vor. "Daher müssen wir mit großem Frust und Bedauern diese Ankündigung machen... der geplante erste Teil unserer 'Gigaton'-Tour muss verschoben und später nachgeholt werden." Betroffen sind bislang nur die für März und April geplanten US-Termine, die größtenteils ausverkaufte, im Juni startende Europa-Tour wird aktuell überall wie geplant gelistet. Aktuelle Infos dazu, ob die restliche Tour wie geplant stattfinden wird, sollten Fans sicherheitshalber regelmäßig auf der offiziellen Webseite der Band einholen.

Auch das Coachella Festival wackelt: Laut Medienberichten soll das Festival von April auf Oktober verschoben werden. Sollte der Ersatztermin nicht realisierbar sein, würde das Event demnach sogar ausfallen. Eine offizielle Bestätigung der Organisatoren zur Absage oder Verschiebung wird in Kürze erwartet. Zuvor war bereits die Musikmesse South By Southwest (SXSW) abgesagt worden.

Der Live-Veranstalter DEAG plant laut Medienberichten derzeit noch keine Absagen von Veranstaltungen, würden die Situation jedoch genau beobachten. Die Entscheidung zur Absage liege bei den örtlichen Behörden. "Bis auf Weiteres werden deshalb alle Veranstaltungen unabhängig von der jeweiligen Teilnehmerzahl planmäßig durchgeführt", so die Konzertveranstalter.

Auch bei der vor kurzem abgehaltenen International Live Music Conference (ILMC) war das Coronavirus ein bestimmendes Thema. "Es wird teuer sowie unangenehm", sagte laut der Musikwoche eine Agentin, während sich andere Experten weniger besorgt gaben.

In Deutschland wurden bereits diverse Veranstaltungen abgesagt, etwa Teile der Musikmesse Frankfurt, die Verleihung des Musikautorenpreises der GEMA sowie das Future Music Camp. In der Schweiz sind mindestens bis zum 15. März sogar Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern verboten.

Fans, die sich fragen, ob Konzerte wie geplant stattfinden, sollten bei den jeweiligen Veranstaltern, Venues oder Bands die offiziellen Webseiten und Social-Media-Profile im Auge behalten. Bei Eventim gibt es außerdem auch eine Suchfunktion, mit der sie gezielt nach abgesagten oder verschobenen Shows suchen können.

Gerade hatten Sebadoh ihre geplanten Deutschland-Termine abgesagt, Wolf Parade schon früher gecancelt, auch Bands wie The National, Green Day und New Order hatten zuletzt Konzerte weltweit gestrichen.

Facebook-Post: Pearl Jam verschieben ersten Teil ihrer Welttour

Live: Pearl Jam

23.06. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

25.06. Berlin - Waldbühne | ausverkauft

27.06. Stockholm - Lollapalooza Stockholm

29.06. Kopenhagen - Royal Arena | ausverkauft

02.07. Werchter - Rock Werchter-Festival

05.07. Imola - Autodromo Enzo e Dino

07.07. Wien - Stadthalle | ausverkauft

10.07. London - Hyde Park | ausverkauft

13.07. Krakau - Tauron Arena

15.07. Budapest - Budapest Arena

17.07. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

19.07. Paris - Lollapalooza Paris

22.07. Amsterdam - Ziggo Dome | ausverkauft

23.07. Amsterdam - Ziggo Dome | ausverkauft

Tweets: Bands sagen Touren wegen des Coronavirus ab

We have unfortunately made the difficult decision to postpone our upcoming shows in Asia due to the health + travel concerns with coronavirus. We know it sucks, as we were looking forward to seeing you all, but hold on to your tickets we’ll be announcing the new dates very soon. — Green Day (@GreenDay) February 28, 2020

Much to our disappointment, in the interest of public safety our March 17+18 dates in Tokyo have been cancelled. Refunds will be available at the point of purchase from March 3 to March 31, 2020.



We look forward to returning in the future and performing for our friends in Japan. pic.twitter.com/VHS6h0Y600 — The National (@TheNational) March 2, 2020