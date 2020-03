Newsflash (Iggy Pop, Jarv Is, Metallica u.a.)

Neuigkeiten von Iggy Pop, The Jaded Hearts Band, Jarv Is, Damien Jurado, Greg Puciato, Metallica

+++ Iggy Pop hat ein Video zum Song "We Are The People" veröffentlicht. Der Text des Songs entstammt einem 1970 verfassten Gedicht von Lou Reed, der am 02. März 78 Jahre alt geworden wäre. Im kurzen Clip spricht Pop Reeds Text in die Kamera, während man sein schwach ausgeleuchtetes Gesicht sieht. "We Are The People" erschien im vergangenen Jahr auf Pops Album "Free".

Video: Iggy Pop - "We Are The People"

Tweet: Iggy Pop spricht über die Aktualität von "We Are The People"

+++ The Jaded Hearts Club Band haben mit "Nobody But Me" ihren ersten Song veröffentlicht. Die Supergroup besteht aus Matt Bellamy von Muse, Graham Coxon von Blur und Miles Kane (The Rascals, The Last Shadow Puppets). Zuvor hatten The Jaded Hearts Club Band vereinzelt Liveshows mit Coversongs gespielt, auch "Nobody But Me" ist ein Cover. Das Original stammt von den Isley Brothers.

+++ Jarv Is, die neue Band von Ex-Pulp-Frontmann Jarvis Cocker, haben einen neuen Song samt Video veröffentlicht. Der Clip zu "House Music All Night Long" ist ein psychedelisches Spektakel aus bunten Farben und Bildern und die zweite Single des Albums "Beyond The Pale", das am 1. Mai über Rough Trade erscheint. Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Band bereits den Song "Must I Evolve?"

Video: Jarv Is - "House Music All Night Long"

Cover & Tracklist: Jarv Is - "Beyond the Pale"

01. "Save the Whale"

02. "Must I Evolve?"

03. "Am I Missing Something?"

04. "House Music All Night Long"

05. "Sometimes I am Pharaoh"

06. "Swanky Modes"

07. "Children of the Echo"

+++ Damien Jurado hat ein Video zur Single "Birds Tricked Into The Trees" veröffentlicht, dem ersten Song aus seinem neuen Album "What's New, Tomboy?", das am 1. Mai über Mama Bird erscheint. Erst vergangenes Jahr hatte der Singer-Songwriter mit "In The Shape Of A Storm" ein Album vorgelegt.

Video: Damien Jurado: Birds Tricked Into The Trees

Cover & Tracklist: Damien Jurado - "What's New, Tomboy?"

01. "Birds Tricked Into the Trees"

02. "Ochoa"

03. "Alice Hyatt"

04. "Arthur Aware"

05. "Francine"

06. "Fool Maria"

07. "When You Were Few"

08. "Sandra"

09. "The End Of The Road"

10. "Frankie"

+++ Greg Puciato, ehemals bei Dillinger Escape Plan am Mikro, geht seine eigenen Wege. Was als neues Material für die Elektro-Formation Black Queen seinen Anfang genommen hatte, entwickelte in den kompetenten Händen des Multiinstrumentalisten schnell ein Eigenleben. "Child Soldier: Creator Of God" heißt das Album von Puciato, auf dem er mit Ausnahme des Schlagzeugs alle Instrumente selbst übernommen hat. Mit einem Video zur Single "Fire For Water" gewährt er jetzt einen ersten Einblick in seine Arbeit.

Video:Greg Puciato: Fire For Water

+++ Metallica-Fans und Krustentier-Freunde aufgepasst: Er lebt in kompletter Finsternis und sieht aus wie der Creeping Death persönlich. Wir präsentieren: Macrostylis metallicola, kleinstes Mitglied der Metallica-Fangemeinde und Tiefseekrebs. Die Ähnlichkeiten sprechen für sich, weshalb die belgischen Tiefseeforscher Dr. Thorben Riehl und Dr. Bart de Smet sich förmlich genötigt sahen, der Band ihrer Jugendjahre eine Hommage in Krustentierform zu widmen. Eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich die neu entdeckte Spezies mit dem griffigen Namen aus seinem pazifischen Habitat hinaus auf die Shirts so mancher in Sachen Ästhetik Unbekümmerterer wagt.

Instagram-Post: Kann Spuren von Schalentieren enthalten - Metallica über eine unerwartete Namensverwandschaft.