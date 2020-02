VISIONS empfiehlt: ...Trail Of Dead kommen auf Tour

Ende Juli setzen die texanischen Prog-Punks ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead die Tour zu ihrem aktuellen Album fort.

Gerade erst spielten Conrad Keely und Jason Reece mit drei Kompagnons einige umjubelte Konzerte hierzulande. Die fanden im Zusammenhang mit ihrem Mitte Januar veröffentlichten zehnten Album "X: The Godless Void And Other Stories" statt.

Zu hören gab es natürlich nicht nur Songs von der aktuellen Platte, sondern einen Best-of-Reigen aus der gesamten Karriere - bei dem all die triumphal galoppierenden Highlights der 23 Jahre zurückreichenden Diskografie vertreten waren. Es waren vollmundige, rasante Events, die einen glückselig zurückließen.

Ende Juli kommen ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead für sechs Konzerte zurück - und wir freuen uns, diese für euch präsentieren zu können.

Karten gibt es via Ticketmaster ab heute im Vorverkauf - ab morgen 10 Uhr dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

...And You Will Know Us By The Trail Of Dead

28.07. Bremen - Kulturzentrum Lagerhaus

29.07. Dresden - Beatpol

30.07. Schorndorf - Club Manufaktur

01.08. Erlangen - E-Werk

02.08. Mainz - Kulturzentrum

03.08. Düsseldorf - Zakk