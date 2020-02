VISIONS empfiehlt: Bright Eyes kündigen Konzerte an

Bright Eyes feiern ihr Live-Comeback auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Sieben Konzerte hat die wiedervereinte Band um Frontmann Conor Oberst hierzulande angekündigt.

In Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln, Wien, München und Zürich werden Bright Eyes im August auftreten. Tickets gibt es für Deutschland ab sofort im Ticketmaster-Presale, ab Freitag, den 21. Februar sind sie dann auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Bright Eyes spenden übrigens in Zusammenarbeit mit plus1.org einen Euro pro Ticket an Organisationen, die hilfsbedürftigen Menschen zu einem Leben in Würde und Gerechtigkeit verhelfen.

Fans dürfen im Zuge der Tour vermutlich auch schon neue Songs der Band mitsingen: Bright Eyes hatten Anfang des Jahres nach langer Pause neue Aktivitäten angedeutet. Ende Januar kündigte die Band an, einen Vertrag bei Dead Oceans unterschrieben zu haben und schon seit 2019 an einer Platte zu arbeiten. Diese wird mutmaßlich in diesem Jahr erscheinen. Außerdem stellte die Band ein paar erste Tourdaten für die USA online.

Die Alternative-Indie-Folk-Helden Bright Eyes, zu deren Kern neben Sänger, Songschreiber und Gitarrist Conor Oberst auch Nate Walcott und Mike Mogis (Mitgründer von Saddle Creek Records) gehören, hatten 2011 ihr bislang letztes Album "The People's Key" veröffentlicht. Seitdem war die Band nicht mehr aufgetreten, 2016 war noch eine Neuauflage von sechs ihrer Studioalben als Boxset erscheinen, ansonsten war es still um die Band geworden.

Conor Oberst hatte in der Pause der Bright Eyes zeitweise seine Punkrock-Band Desaparecidos wiederbelebt und mit dieser 2015 das Album "Payola" veröffentlicht. Zuletzt brachte er im vergangenen Jahr mit Singer/Songwriter-Shooting-Star Phoebe Bridgers unter dem Projektnamen Better Oblivion Community Center ein erstes Album heraus.

Außerdem erschienen seit 2012 vier der bis heute insgesamt acht Soloalben des Ex-Singer/Songwriter-Wunderkindes, das aktuellste ist "Salutations" von 2017.

VISIONS empfiehlt:

Bright Eyes

18.08. Hamburg - Große Freiheit 36

21.08. Berlin - Tempodrom

22.08. Frankfurt/Main - Batschkapp

25.08. Köln - E-Werk

27.08. Wien - Arena Open Air

28.08. München - Muffathalle

29.08. Zürich - X-Tra