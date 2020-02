Rage Against The Machine kündigen Europa-Shows an

Foto: Robin Harper

Die Live-Reunion von Rage Against The Machine erreicht Europa: Die Crossover-Helden werden 2020 mindestens auch jeweils ein Konzert in Deutschland und Österreich spielen.

In Deutschland werden Rage Against The Machine beim Lollapalooza Berlin zu sehen sein, das in diesem Jahr im Berliner Olympiastadion beziehungsweise Olympiapark stattfindet. Tages- und Kombitickets gibt es ab sofort direkt beim Festival. Alternativ können Fans sich auch auf eine eigene Show der Band um Zack de la Rocha, Tom Morello und Co. konzentrieren, mit der die Europatour nach derzeitigem Stand am 12. September in Wien abschließt. Tickets für diesen Auftritt gibt es unter anderem bei oeticket.com, angeblich ab dem 13. Februar um 11 Uhr Ortszeit.

Wer auch eine weitere Anreise nicht scheut, kann RATM außerdem in Frankreich, Tschechien, Polen, Irland und England sehen - im Vergleich zu den ebenfalls angekündigten gut drei Dutzend Nordamerika-Terminen kommt Europa bisher nur sparsam wieder in den Genuss der Band. Alle acht bislang bestätigten Europa-Termine findet ihr unten.

Ende 2019 hatten sich Hinweise auf eine Reunion von Rage Against The Machine verdichtet. Das Quasi-Nachfolgeprojekt der RATM-Instrumentalisten, die Allstar-Band Prophets Of Rage, hatte sich daraufhin aufgelöst. Anfang 2020 wurde dann offiziell bestätigt, dass die Band wieder in den USA bei Festivals auftreten wird. Ein Troll hatte sich zuvor bereits einen Spaß daraus gemacht, die Fangemeinde mit gefälschten Welttour-Terminen zu foppen.

Die Crossover-Veteranen Rage Against The Machine hatten sich 2000 aufgelöst, aber schon einmal 2007 ein Live-Comeback gefeiert und waren seitdem 2008 und 2010 nochmal in Europa zu sehen gewesen. Zuletzt stand die Band 2011 in Los Angeles gemeinsam auf der Bühne. Neue Musik gab es von RATM seit ihrem bislang letzten Studioalbum, der Coversong-Platte "Renegades" aus dem Jahr 2000, nicht mehr.

Live: Rage Against The Machine

28.08. Leeds - Leeds Festival

30.08. Reading - Reading Festival

01.09. Paris - Rock En Seine Festival

04.09. Stradbally - Electric Picnic Festival

06.09. Berlin - Lollapalooza Berlin

08.09. Prag - O2 Arena

10.09. Krakau - Tauron Arena

12.09. Wien - Stadthalle

Facebook-Post: RATM kündigen Welttour an