Foo Fighters kündigen exklusive Open-Air-Show an

Die Foo Fighters werden zu ihrem 25-jährigen Bandbestehen in diesem Sommer ein großes Konzert in Deutschland spielen. Der Ticket-Vorverkauf beginnt noch heute.

Mit der Berliner Waldbühne haben die Foo Fighters sich eine traditionsreiche und geschätzte Location für ihr bislang einziges eigenes Deutschland-Konzert in diesem Sommer ausgesucht - nicht umsonst schwören auch Rock- und Metal-Giganten wie Pearl Jam oder Iron Maiden seit Jahren auf den Charme des Open-Air-Amphitheaters im Berliner Westend. Wer bei der bislang einzigen Deutschland-Show der Band in diesem Jahr dabei sein will, sollte sich bereit machen: Tickets gehen bereits ab 14 Uhr bei Eventim in den regulären Verkauf. Unterstützt werden die Foo Fighters bei der Show von The Pretty Reckless.

Parallel mit dem Berlin-Konzert kündigten die Foos auch noch Auftritte im französischen Nimes und in der spanischen Küstenstadt Valencia an. Für die meisten Fans aus dem deutschsprachigen Raum dürfte aber die Festivalshow der Band beim österreichischen Nova Rock Festival interessanter sein, die nur zwei Tage nach dem Auftritt in Berlin stattfindet.

Mit den Europa-Konzerten feiern Frontmann Dave Grohl und Co. in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen ihrer Band. Nach dem Ende von Nirvana im Jahr 1994 hatte Grohl sich vom Schlagzeug zu Gitarre und Gesang hin orientiert und in Eigenregie Demos aufgenommen, aus denen im folgenden Jahr das Foo-Fighters-Debüt wurde. Seitdem hatte er das anfängliche Soloprojekt zur Band ausgebaut und diese zu einem der erfolgreichsten Rockacts der Welt gemacht.

Wenn die Band im Sommer auf Tour ist, stehen die Chancen gut, dass Grohl auch neue Songs im Gepäck hat: Die Foo Fighters arbeiten schon seit 2019 im Studio an neuem Material, wiederholt meldeten sie sich mit Impressionen aus dem Studio.

Ebenfalls im Zusammenhang mit dem Band-Jubiläum steht eine EP-Serie, bei der die Band in loser Folge Archivmaterial aus verschiedenen Phasen der Bandgeschichte veröffentlichte, darunter B-Seiten, Liveaufnahmen, Demos und Raritäten. Das aktuelle Foos-Studioalbum, "Concrete And Gold", war im September 2017 erschienen.

Live: Foo Fighters

10.06. Berlin - Waldbühne

12.06. Nickelsdorf - Nova Rock