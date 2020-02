Punk In Drublic Fest kommt 2020 auch nach Hamburg

Gute Nachrichten für norddeutsche Punk-Fans: Der NOFX-Wanderzirkus Punk In Drublic macht in diesem Jahr auch in Hamburg Halt. Und auch sonst gibt es noch Bewegung bei den Europa-Tourdaten.

In Hamburg dürfen sich Besucher des Punk In Drublic nicht nur auf die Hausherren NOFX und Face To Face freuen, die beide auf allen Stops der Festival-Tour zu sehen sind. Zum in jeder Stadt wechselnden Line-up gehören im hohen Norden auch Frank Turner & The Sleeping Souls, die damit ihren bislang einzigen Deutschland-Auftritt im Rahmen der Tour ankündigen. Außerdem treten auch Me First And The Gimme Gimmes auf, die deutschsprachige Fans ansonsten nur bei der Show in Oberhausen erleben werden.

Abgerundet wird der Tourstop von Pulley, Comeback Kid und Days N Daze. Tickets gibt es für den Hamburger Termin sowie alle anderen Shows von Punk In Drublic ab sofort bei Eventim.

Den eigentlich für den 16. Mai im französischen Metz geplanten Termin mussten die Organisatoren übrigens absagen. Stattdessen reist Punk In Drublic nun am 21. Mai nach Tours, dort steht dann ein ähnliches Line-up wie in Hamburg auf der Bühne. Am 16. Mai wiederum ist das Punk in Drublic Fest nun im belgischen Boom zu sehen.

Erste Ankündigungen für die diesjährige Punk-In-Drublic-Tour hatte es schon im November 2019 gegeben, seitdem waren schon mehrere Tourstopps dazugekommen.

VISIONS empfiehlt:

Punk In Drublic

15.05. Oberhausen - Turbinenhalle

17.05. Hamburg - Sporthalle

21.05. Tours - Parc Des Expo

29.05. Wiesen - Wiesen-Festival

30.05. München - Zenith

31.05. Berlin - Zitadelle