The Strokes spielen exklusive Show in Berlin

The Strokes haben kurzfristig vereinzelte Europa-Konzerte angekündigt. Eines davon findet in Berlin statt - und zwar schon nächste Woche. Der Ticketvorverkauf startet heute.

Schon am 14. Februar spielen die New Yorker Garage-Rock-Revivalisten in der Columbiahalle. Tickets bekommt ihr heute ab 11 Uhr bei Eventim.

Die Ankündigung dieser Konzerte kommt recht spontan. Außer in Berlin spielen The Strokes in den kommenden drei Wochen noch in Paris und Belfast. Die Shows sind Teil ihres "globalen Comebacks", das sie 2018 angekündigt hatten, sie aber bisher nur auf mehrere große Festivals führte.

Gemeint ist damit aber sicherlich auch das neue Album, das in diesem Jahr erscheinen soll. Gitarrist Nick Valensi hatte in einem Radiointerview bereits angedeutet, dass es fertig sei. Frontmann Julian Casablancas bestätigte die gute Nachricht schließlich an Silvester bei ihrer Show in Brooklyn: Der Nachfolger von "Comedown Machine" (2013) soll schon bald erscheinen.

Instagram-Post: The Strokes kündigen Berlin-Show an

Live: The Strokes

14.02. Berlin - Columbiahalle