VISIONS empfiehlt: High On Fire spielen Konzerte in Deutschland

Das Sludge-Metal-Power-Trio High On Fire kommt im Sommer für vier Club-Konzerte nach Deutschland und spielt einen fünften Auftritt auf dem Stoned From The Underground Festival.

Die ultimative Stoner-Band Sleep liegt nach einigen Jahren der Wiederbelebung und des ausgiebigen Tourens, dem als Höhepunkt unerwartet das Album "The Sciences" folgte, nun auf Eis. Die zwei Köpfe hinter der Band besinnen sich nun wieder auf ihre anderen Hauptbeschäftigungen.

Bassist Al Cisneros lässt es neuerdings wieder spiritueller angehen mit seiner meditativen Psych-Drone-Band OM, während Gitarrist Matt Pike sein tonnenschweres Trio High On Fire wieder zusammentrommelt, die für ihr aktuelles achtes Album "Electric Messiah" Anfang 2019 sogar einen Grammy für die "Best Metal Performance" abgeräumt haben.

Daumen drücken sollte man schon, dass High On Fire sich ab Ende Juni auf Europa-Tour begeben und Anfang Juli dann auch vier Deutschland-Konzerte und einen Festival-Auftritt auf dem Stoned From The Underground spielen. Immerhin leidet der bipolare Pike nicht nur an Rücken- und Knieproblemen, sondern ihm mussten zuletzt wegen seiner Diabetes-Erkrankung auch mehrere Zehen amputiert werden.

All das hat den Heavy-Rock-Veteranen, einmal auf der Bühne stehend, bisher nie davon abgehalten, ohne T-Shirt und mit den weltgrößten Riffs kolossale Auftritte zu spielen. Für selbige gibt es bei Eventim Karten.

VISIONS empfiehlt:

High On Fire

05.07. Essen - Turock

06.07. Hamburg - Bahnhof Pauli

08.07. Wiesbaden - Schlachthof

09.07. München - Backstage

10.07. Erfurt - Stoned From The Underground