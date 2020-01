Supergroup Saudade veröffentlicht neuen Song "Lions"

Von der experimentellen, düsteren Metal-Supergroup Saudade gibt es den neuen Song "Lions" zu hören. An dem sind unter anderem Randy Blythe von Lamb Of God und Dub-Legende Lee "Scratch" Perry beteiligt.

Saudade sind ein von Chuck Doom (Crosses (†††)) versammeltes Kollektiv, an dem in der Vergangenheit schon Musiker wie Dr. Know (Bad Brains), Mackie Jayson (Cro-Mags), Chino Moreno (Deftones), Chelsea Wolfe und viele mehr beteiligt waren.

Der neuste Track der Band versammelt erneut arrivierte Musiker: "Lions" startet mit Spoken-Word-Parts der jamaikanischen Dub-Ikone Lee "Scratch" Perry, bevor der Track in einen düsteren, hypnotischen Flüstergesang übergeht und schließlich Randy Blythe von Lamb Of God in brutales Geschrei verfällt, während der Song sich zum Metal-Sturm auswächst. Zwischen beiden Polen pendelt der Track auch danach, steigert sich gegen Ende aber noch einmal wuchtig in ein nervenzerrendes Gitarrensolo und einen rauschhaften Soundsturm hinein. Unten könnt ihr das zugehörige Video sehen.

Saudade existieren bereits seit 2016, nahmen aber vor allem 2019 Fahrt auf: Im Laufe des Jahres erschienen sowohl der von Chino Moreno und Chelsea Wolfe getragenen Track "Shadows & Light" wie auch "Sanctuary Dub" mit dem HipHop-Duo Ho99o9. Außerdem verkündeten Saudade, dass sie einen Plattenvertrag bei Sargent House unterschrieben hätten, wo beide Songs noch im gleichen Jahr mit zwei weiteren Stücken als EP erschienen.

Auch "Lions" war vermutlich bereits im vergangenen Jahr entstanden.

Video: Saudade - "Lions" (Feat D. Randall Blythe & Lee "Scratch" Perry)