VISIONS empfiehlt: Hot Water Music kündigen Headliner-Show an

Auch nach ihrem großen Jubiläumsjahr machen Hot Water Music unermüdlich weiter: Die Gainesville-Punks werden im Sommer eine bislang exklusive Clubshow in Deutschland spielen.

Hot Water Music zieht es für ihren einzigen bislang für 2020 in Deutschland bestätigten Auftritt in eine Club-Institution abseits der üblichen Großstädte: Im Nürnberger Hirsch werden die Punk-Veteranen um Sänger Chuck Ragan die Emotionen hochkochen lassen. Tickets für das Konzert gibt es ab dem 30. Januar um 10 Uhr bei Eventim.

Im vergangenen Jahr hatten Hot Water Music bereits ihr Jubiläum zum 25-jährigen Bandbestehen mit großen Konzerten in Deutschland gefeiert: In Köln und Berlin gab es jeweils ihre Erfolgsalben "No Division" (1999) und "Caution" (2002) in voller Länge live zu hören - erstere in kleineren Clubs, letztere in den mittlerweile für die Band üblichen größeren Hallen, mit Support von ihren langjährigen Freunden Muff Potter. Und auch damals schon hatte die Band zwischen die Albumshows einen regulären Auftritt im Szeneladen UT Connewitz in Leipzig eingeflochten, um nah am eigenen Publikum zu sein.

Ebenfalls im Jubiläumsjahr hatten Hot Water Music ihren aktuellsten Release veröffentlicht, die EP "Shake Up The Shadows". Ihr aktuelles Studioalbum Studioalbum "Light It Up" stammt von 2017.

Wer nach einer Show der Band noch nicht genug von der Reibeisenstimme von Chuck Ragan hat, kann sich Ende 2020 mehr davon holen: Im November und Dezember tourt der Frontmann solo durch Deutschland, vermutlich dann mit dem üblichen Einschlag in Richtung Singer/Songwriter-Folk, den er abseits seiner Hauptband gern pflegt. Auch für diese Auftritte sind Tickets bei Eventim erhältlich.

Zuletzt hatte Ragan auch in unserer großen Titelgeschichte in VISIONS 320 mit anderen Punk-Veteranen über ein Leben im und für das Genre reflektiert.

VISIONS empfiehlt:

Hot Water Music

11.06. Nürnberg - Hirsch

VISIONS empfiehlt:

Chuck Ragan

18.11. Hannover - Capitol

19.11. Leipzig - Conne Island

20.11. Berlin - Metropol

21.11. Offenbach - Capitol

23.11. Köln - Gloria

24.11. Köln - Gloria

25.11. Stuttgart - Im Wizemann

27.11. Freiburg - Jazzhaus

28.11. Saarbrücken - Garage

30.11. Hamburg - Laeiszhalle

01.12. Bochum - Christuskirche

02.12. Nürnberg - Z-Bau

04.12. München - Circus Krone

05.12. Münster - Skaters Palace