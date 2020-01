VISIONS Anniversary Festival 2020: Ticketaktion für Kadavar-Show, Meet & Greet zu gewinnen!

In wenigen Wochen ist es so weit: Wir feiern mit euch und zahlreichen Bands 30 Jahre Heftgeschichte beim VISIONS Anniversary Festival! Für unseren Abend mit Kadavar, The Picturebooks und Black Vulpine gibt es nun eine Ticket-Aktion, bei der ihr beim Kartenkauf sogar noch sparen könnt - und den Hauptact Kadavar könnt ihr mit etwas Glück sogar persönlich hinter den Kulissen treffen!

Drei Abende lang lassen wir es Ende Februar mit euch und einigen unserer Lieblingskünstler live im Dortmunder FZW krachen. Während am Festival-Freitag Thees Uhlmann unsere große Party mit einer intimen, bereits ausverkauften Akustikshow einleitet und Gluecifer, Dead Lord sowie Ojo Rojo am Samstag einheizen, haben wir für den Donnerstagabend ein Stoner-Doom-Paket der Spitzenklasse geschnürt: Mit den Retro-Meistern Kadavar, dem Warblues-Duo The Picturebooks und den Dortmunder Lokalmatadoren Black Vulpine sind gleich drei Bands am Start, denen die lässigen, trocken groovenden Riffs vieler Rockmusik-Dekaden in Fleisch und Blut übergegangen sind.

TICKETAKTION

Für den Kadavar-Abend haben wir nun noch ein besonderes Angebot für euch: Wer 3 Tickets kauft, zahlt nur 2 (umgerechnet auf den regulären Ticketpreis)! Die perfekte Gelegenheit also, noch jemanden mit zur Show zu nehmen; zur Ticket-Aktion kommt ihr direkt bei Eventim.

Wer seine Tickets schon gekauft hat, muss sich übrigens nicht ärgern: Schickt uns einfach einen Beleg über zwei gekaufte Tickets (Bestellbestätigung, Foto der Tickets...) sowie den vollständigen Namen der dritten Person, die mitkommen soll, per Email an die Adresse events@visions.de - und wir schreiben für je zwei bereits gekaufte Tickets eine dritte Person auf die Gästeliste für den Abend.

MEET & GREET

Wer Kadavar nicht nur auf der Bühne, sondern auch ganz persönlich erleben möchte, hat auch dazu hier die Chance: Wir verlosen ein 1x2 Tickets für die Show inklusive eines Meet & Greet mit den Retrorockern! Schreibt dazu einfach eine Mail mit eurem Namen und eurer Telefonnummer an verlosungen@visions.de . Gewinner werden am 14. Februar benachrichtigt.

Eine Übersicht über unser Jubiläumsfestival findet ihr auf visions.de, im Folgenden nochmal alle Termine.

Live: VISIONS Anniversary Festival 2020

27.02. Dortmund - FZW: Kadavar + The Picturebooks + Black Vulpine

28.02. Dortmund - FZW: Thees Uhlmann (Akustikshow) | ausverkauft

29.02. Dortmund - FZW: Gluecifer + Dead Lord + Ojo Rojo