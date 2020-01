The Distillers kündigen Europa-Shows an

Foto: Jorma Vik

Endlich erreicht die The Distillers-Reunion auch Europa: Im Sommer werden die wiedervereinten Punkrocker um Frontfrau Brody Dalle unter anderem ein bislang exklusives Konzert in Deutschland spielen.

The Distillers werden am 8. Juni im Berliner Club Huxley's Neue Welt eine Show spielen. Tickets gibt es ab dem 29. Januar um 10 Uhr exklusiv bei Eventim. Außerdem ist die Band am 18. Juni in Luxemburg zu sehen.

Mit dem Konzert kommen nun endlich auch Fans hierzulande in den Genuss des Distillers-Comebacks: 2018 hatten die von Brody Dalle angeführten Punks aus Kalifornien nach allerlei Andeutungen schließlich verkündet, zunächst ein Festivalkonzert spielen zu wollen. Später waren eine US-Tour im klassischen Line-up der Erfolgsplatte "Coral Fang" (2003) sowie der Release des ersten neuen Songs seit 15 Jahren, "Man vs. Magnet", gefolgt.

Anfang 2019 hieß es dann, die Distillers würden im April gleichen Jahres eine neue Platte aufnehmen. Abgesehen von weiteren Touraktivitäten in Nordamerika - die Distillers schließen gerade eine Tour durch Kanada ab - war seitdem jedoch nichts passiert.

Wer nicht auf die Atmosphäre einer Clubshow wert legt und gegebenenfalls auch etwas weiter reist, hat im deutschsprachigen Raum zumindest noch eine Alternative, um die Distillers wieder live zu erleben: Die Band ist bereits für einen Auftritt beim österreichischen Nova Rock Festival bestätigt. Weitere Festivaltermine sind bisher nicht bekannt, aber durchaus denkbar.

Brody Dalle hatte nach dem zeitweiligen Ende der Distillers mit Spinnerette ein neues, aber eher kurzlebiges Bandprojekt, das nur eine Platte herausbrachte und 2010 wieder verschwand. 2014 veröffentlichte sie mit "Diploid Love" ihr gefeiertes Solodebüt.

Einen Einblick in die Wurzeln der australischen Punkrockerin erhielten Fans im Frühjahr 2019: Ein Video von einem Auftritt ihrer Highschool-Band Sourpuss in Anwesenheit von Bikini Kill-Mitgliedern landete im Netz.

VISIONS empfiehlt:

The Distillers

08.06. Berlin - Huxley's Neue Welt

18.06. Luxemburg - Den Atelier

Live: The Distillers

10.06. Nickelsdorf - Nova Rock

Facebook-Post: The Distillers kündigen Europa-Shows an