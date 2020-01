John Dolmayan (System Of A Down) kündigt Coveralbum an, zeigt Video zu "Street Spirit" von Radiohead

Foto: Robert Sebree

System-Of-A-Down-Schlagzeuger John Dolmayan wird ein Coveralbum veröffentlichen. Als ersten Vorgeschmack auf das prominent besetzte "These Grey Men" gibt es schon das Radiohead-Cover "Street Spirit" zu hören.

Auf Radioheads Erfolgsalbum "The Bends" (1995) war "Street Spirit (Fade Out)" als letzter Track eine leise dramatische Indierock-Nummer. System Of A Down-Schlagzeuger John Dolmayan macht daraus eine deutlich kraftvollere Alternative-Serenade mit muskulösem Schlagzeug, anschwellendem Instrumentarium und gegen Ende sogar opulenten Streichern. Unterstützt wird er dabei von Avenged Sevenfold-Sänger M. Shadows und Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello, die sich zum Ende des Tracks beide effektvoll in die Höhe schrauben. Unten hört ihr das Cover.

"Besonders dieser Song ist ein sehr berührender und bewegender", sagte Dolmayan gegenüber dem Rolling Stone. "Ich mag dieses mürrische Du-sitzt-in-deinem-Zimmer-und-es-regnet-draußen-Gefühl, das mir der Song immer gegeben hat, es ist kalt und deine Freundin hat dich verlassen... ich habe mir beim Hören nur oft gedacht: 'Ich wünschte, das Schlagzeug käme früher.' Oder: 'Wie würde John Bonham das angehen, wenn es ein Led Zeppelin-Song wäre?'" Morello habe er für dessen Beitrag nur einen vagen Vibe vorgegeben und ihm ansonsten gesagt: "Sei einfach du selbst und spiel den Song über durch." Er habe nichts zerdenken wollen, Spontanität sei ihm wichtig gewesen.

"Street Spirit" ist dabei nur der erste Vorgeschmack auf John Dolmayans Solo-Debütalbum "These Grey Men". Die Platte soll am 28. Februar via Wake erscheinen und enthält insgesamt acht Coversongs, darunter Stücke von David Bowie, Madonna, AFI und Eminem. "Ich will nicht bloß jemand sein, der nur tolle Cover macht", so Dolmayan zu seiner Motivation. "Mein Ziel ist, dass der unaufmerksame Hörer nicht unbedingt merkt, dass es ein Cover ist - dass es anders genug ist, dass er sagt: 'Ok, da passiert was Eigenständiges.'"

Dolmayans Soloprojekt köchelt schon länger, bereits seit 2014 sprach er darüber, unten findet ihr ein entsprechendes Video. Seine Hauptband wiederum tourt zwar dieses Jahr wieder, scheint hinsichtlich neuen Materials aber immer noch uneins, sodass Dolmayan seine Kollegen kürzlich zur Einigkeit aufrief.

Video: John Dolmayan feat. M. Shadows & Tom Morello - "Street Spirit" (Radiohead-Cover)

Cover & Tracklist: John Dolmayan - "These Grey Men"

01. "Road To Nowhere" (feat. Serj Tankian) [Talking Heads]

02. "Starman" (feat. Serj Tankian) [David Bowie]

03. "What I Know" (feat. Jonathan Dorr) [Two Door Cinema Club]

04. "Runaway" (feat. Franky Perez) [Del Shannon]

05. "Street Spirit" (feat. M. Shadows & Tom Morello) [Radiohead]

06. "Hung Up" (feat. Sirusho) [Madonna]

07. "Beautiful Thieves" (feat. Jonah Perry Nimoy) [AFI]

08. "Rock Bottom" [Eminem]

Video: John Dolmayan spricht 2014 über sein Soloprojekt