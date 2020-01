Slipknot stellen Kurzfilm "Pollution" vor

Foto: Screenshot Youtube

Unter der Regie von Shawn "Clown" Crahan haben Slipknot einen 20-minütigen Kurzfilm veröffentlicht. Der ist äußerst abstrakt.

Erst ab Minute 8:23 schwingt das Video um in einen Clip zum Song "Nero Forte" von Slipknots aktuellem Album "We Are Not Your Kind" - zuvor und danach gibt es eine halbwegs kunstvolle Bildercollage zu Ambient-Sounds.

Regie hat - nicht zum ersten Mal - Shawn Crahan geführt, der mit Clownsmaske als Perkussionist bei Slipnot mitmischt. Er erklärt: "Ich habe mich zu diesem Kurzfilm hinreißen lassen, der euch eure eigene Existenz in dieser Realität infrage stellen lässt. Wenn ihr im Bett liegt neben der Person, die ihr liebt, fragt ihr euch je: Ist es möglich, dass diese Person mir die Kehle durchschneidet, während ich schlafe?"

Was er uns mit dieser Fragestellung sagen will und inwiefern der (pseudo-)arty Film in Neonfarben mit in Kokons darbenden Menschen (also nackten Frauen mit abgeklebten Nippeln) und einer Trommeltruppe für einen tieferen Sinn hat, und was die dazwischengestreuten Kapiteltitel zu bedeuten haben, das könnt ihr euch schön selber überlegen. Eure Interpretationsvorschläge dürft ihr gerne in die Kommentarspalte schreiben.

Ab Ende Januar sind Slipknot dann für neun Auftritte im deutschsprachigen Raum auf "We Are Not Your Kind"-Tour unterwegs, um im Juni und August für zwei weitere Daten zurückzukehren.

Video: Slipknot - "Pollution"

Live: Slipknot

29.01. Frankfurt/Main - Festhalle

01.02. Luxemburg - Rockhal Club

08.02. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

09.02. München - Olympiahalle

12.02. Zürich - Hallenstadion

14.02. Wien - Stadthalle

16.02. Hamburg - Barclaycard Arena

17.02. Berlin - Mercedes-Benz Arena

18.02. Dortmund - Westfalenhallen

31.07. Köln - Rheinenergiestadion

07.08. Berlin - Waldbühne