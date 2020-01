Unsere 50 Platten des Jahres 2019: Platz 50-26

In VISIONS 322 kürten wir die 50 besten Alben des Jahres 2019. Jetzt findet ihr sie auch online im Überblick. Heute: Die hinteren 25 Plätze in der Liste.

Welche Alben haben 2019 auf Anhieb überzeugt oder sind im Laufe der Zeit gewachsen und geblieben? Unsere Bildergalerie zeigt euch die 50 Platten des Jahres, die auch nach Wochen und Monaten immer noch jeder kritischen Betrachtung standhalten und mit Recht zu den besten Alben der letzten zwölf Monate gehören. Unten in der Bildergalerie findet ihr die Plätze 50 bis 26 - und morgen stellen wir euch hier dann auch noch die obere Hälfte unserer Bestenliste vor.

Warum jede dieser Alben ihren Platz in der Rangliste verdient hat, könnt ihr in aller Ausführlichkeit in VISIONS 322 nachlesen, die es noch bis zum 28. Januar am Kiosk gibt.

Bildergalerie: Die 50 Alben des Jahres - Platz 50-26