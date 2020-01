Kvelertak veröffentlichen neuen Song "Crack Of Doom" mit Troy Sanders von Mastodon

Kvelertak haben ihre neue Single "Crack Of Doom" vom kommenden Album "Splid" mit einem Musikvideo veröffentlicht. Der Titel enthält Gast-Gesang von Mastodon-Bassist Troy Sanders.

Kvelertak zeigen zu "Crack Of Doom" ein düsteres Video, das von Regisseur Stian Andersen stammt. Dieser war schon für den außergewöhnlichen Clip zum "Nattesferd"-Song "Bronsegud" mitverantwortlich. Im Mittelpunkt der apokalyptisch anmutenden Handlung steht Kvelertaks neuer Sänger Ivar Nikolaisen, den man sonst von seiner Band The Good The Bad And The Zugly kennt.

"Crack Of Doom" stammt vom kommenden vierten Album "Splid", das am 14. Februar bei Rise erscheint. Es ist nach "Bråtebrann" die zweite Auskopplung daraus, die es schon zu hören gibt. Nicht nur handelt es sich um den ersten Song der Norweger, der auf Englisch und nicht in ihrer Landessprache gesungen wird. Sie kommt auch mit einem prominenten Special-Guest: Mastodon-Bassist und -Sänger Troy Sanders singt mit.

Kvelertak kommentieren die Zusammenarbeit: "Wir haben Troy eine Demo des Songs geschickt, weil wir der Meinung waren, dass einige Teile sehr gut zu seiner Stimme passen und den Song anheben würden. Zum Glück gefiel ihm der Track und er wollte es unbedingt. Er bekam ein paar Scratch-Vocal-Tracks und ein paar Richtlinien, konnte es aber tun, wie er wollte. Was wir zurückbekommen haben, war noch besser als das, was wir uns erhofft hatten. Wir sind sehr stolz darauf, ihn in diesem Song zu haben. Da Troy Amerikaner ist, fühlte es sich natürlich an, das Ganze nur auf Englisch zu machen."

Alle Songs vom neuen Album wurden im Godcity Studio von Converge-Gitarrist Kurt Ballou in Salem, Massachusetts, aufgenommen. Vermutlich wegen eines Upload-Fehlers klingt die Video-Version zur Zeit allerdings qualitativ ganz schön schlecht, weshalb ihr darunter den regulären Audiostream zum Hören findet.

Ab Ende Februar sind Kvelertak mit ihrem neuen Album auf ausführlicher Tour. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim.

Video: Kvelertak - "Crack Of Doom"

Stream: Kvelertak - "Crack Of Doom"

VISIONS empfiehlt:

Kvelertak

27.02. Bremen - Schlachthof

28.02. Hamburg - Grünspan

29.02. Köln - Essigfabrik

04.03. Karlsruhe - Substage

06.03. Leipzig - Conne Island

07.03. Berlin - SO 36

14.03. München - Backstage

17.03. Wiesbaden - Schlachthof