The Smiths: Erste Aufnahme "I Want A Boy For My Birthday" erstmals im Stream

Im Netz ist erstmals ein gesamter Mitschnitt der ersten Aufnahme von The Smiths aufgetaucht. Die 1982er LoFi-Aufnahme ist ein Cover eines Songs der Cookies und war zuvor nur in Ausschnitten zu hören.

1963 nahmen The Cookies, eine US-Girl-Group bestehend aus drei afroamerikanischen Sängerinnen, die von Gerry Goffin produzierte Single "Will Power / I Want A Boy For My Birthday" auf. 1982 machten sich ein junger Sänger namens Stephen Patrick Morrissey und der Gitarrist Johnny Marr daran, diesen Song zu covern.

Heraus kam ein LoFi-Demo einer zu diesem Zeitpunkt noch gänzlich unbekannten Band: The Smiths. Wer großer Fan der Band ist, der hat es vielleicht schon geschafft, Auszüge aus diesem Demo irgendwo zu hören. Nun ist die komplette Version des Songs erstmals öffentlich gemacht worden.

Bei Youtube hochgeladen wurde das Stück von Dale Hibbert, ein Recording-Engineer, der kurze Zeit für The Smiths als Bassist tätig war. Das verträumte Stück ist mit drei Minuten etwas länger als das Doo-Wop-Original. Die intime Aufnahme enthält Marrs Gitarre mit ebbendem Phaser-Effekt, während Morrissey sacht die Worte formt.

Aufgenommen wurde das erste von The Smiths im Dachboden-Proberaum auf Marrs TEAC-Bandmaschine. Den Song wählte Morrissey aus.

Stream: The Smiths - "I Want A Boy For My Birthday"

Stream: The Cookies - "I Want A Boy For My Birthday"