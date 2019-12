Slipknot kündigen neue Deutschlandtermine für Sommer 2020 an

Slipknot gehen 2020 auf "We Are Not Your Kind"-Welttournee und machen dafür in einigen großen Arenen im deutschsprachigen Raum Halt. Jetzt gibt es zwei Zusatztermine im Sommer.

Slipknot-Fans freuen sich sicherlich schon länger auf die Welttournee der maskierten Nu-Metal-Giganten aus Des Moines, Iowa. Bis dahin sind es tatsächlich nur noch sechs Wochen.

Eine Woche vor Weihnachten bescheren Slipknot ihre Fans mit zwei weiteren Konzertterminen. Am 31. Juli werden sie im Rheinenergiestadion in Köln und am 7. August in der Berliner Waldbühne auftreten. Tickets für die "We Are Not Your Kind"-Tour gibt es bei Eventim.

Der allgemeine Vorverkauf für die beiden Zusatztermine startet am Freitag, den 20. Dezember, um 10 Uhr. Wer schneller sein will, muss Folgendes wissen: Im Vorfeld haben Kunden von Samsung und Telekom im Pre-Sale schon am Donnerstag, den 19. Dezember ab 10 Uhr die Möglichkeit, Karten zu kaufen, ab 12 Uhr gibt es sie exklusiv bei Ticketmaster.

Bis dahin lässt sich die Wartezeit mit Slipknots neuem Video zu "Nero Forte" überbrücken.

Live: Slipknot

29.01. Frankfurt/Main - Festhalle

01.02. Luxemburg - Rockhal Club

08.02. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

09.02. München - Olympiahalle

12.02. Zürich - Hallenstadion

14.02. Wien - Stadthalle

16.02. Hamburg - Barclaycard Arena

17.02. Berlin - Mercedes-Benz Arena

18.02. Dortmund - Westfalenhallen

31.07. Köln - Rheinenergiestadion

07.08. Berlin - Waldbühne