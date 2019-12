Verzögerung: VISIONS 322 erscheint erst Donnerstag

Damit ihr morgen nicht umsonst zum Kiosk lauft: Wegen produktionstechnischer Schwierigkeiten erscheint unsere neue VISIONS-Ausgabe 322 leider nicht am kommenden Mittwoch, sondern erst am Donnerstag.

Wir freuen uns alle auf die Feiertage, doch der Endspurt in den letzten Wochen des Jahres hat bei unserer Druckerei für Engpässe gesorgt. VISIONS 322 konnte deshalb nicht zum geplanten Zeitpunkt zur Verschickung bereit gemacht werden. Deshalb erscheint unser nächstes Heft statt wie geplant am 18. Dezember jetzt am 19. Dezember. Dann findet ihr es wie gewohnt am Kiosk eures Vertrauens. Auch bei unseren Abonnentinnen und Abonnenten wird die Ausgabe deshalb ein wenig später als sonst eintreffen.

Das zusätzliche Warten soll sich aber lohnen: In unserer großen Jahresabschluss-Ausgabe blicken wir zurück auf die wichtigsten Momente des Jahres 2019, präsentieren die 50 besten Platten des Jahres in aller Ausführlichkeit und erforschen Themenkomplexe, die in den vergangenen zwölf Monaten das Weltgeschehen bestimmt und damit auch die Musik beeinflusst haben - namentlich vor allem die drohende Klimakatastrophe und ihr Einfluss auf Konsumverhalten, Konzerte und Songtexte. Plus: Geschichten von Algiers und Muff Potter, Interviews mit Henry Rollins und Dennis Lyxzén und mehr.