VISIONS Premiere: Emopunks Between Bodies streamen Debüt-EP "On Fences"

Die neue gegründeten Between Bodies feiern mit "On Fences" am kommenden Freitag den Release ihrer ersten EP. Hört die Platte schon jetzt exklusiv bei uns im Stream.

Das erst seit rund einem Jahr aktive Quartett setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die aus Köln, Paderborn und Toronto stammen. Mit den ersten sechs Songs, die auf der Debüt-EP "On Fences" enthalten sind, bewegt sich die Band musikalisch in den Emo-Punkrock-Gefilden von Bands wie Alkaline Trio, Moose Blood oder Spanish Love Songs.

"'On Fences' ist ein Bericht über Unentschlossenheit und Zögern", sagen Between Bodies über ihren Erstling. "Die Dinge sind immer glänzend und aufregend, wenn sie neu sind, aber alltäglichere und graue Überstunden machen und es ist unmöglich zu sagen, bis zu welchem Punkt man sich an etwas halten sollte, sei es einen Job, eine Beziehung oder eine Band durch härtere Zeiten, um dort zu sein, wenn die Sonne wieder herauskommt, und eine Linie zu ziehen, wenn ein Punkt erreicht ist, an dem man einfach nicht mehr glücklich genug ist, um weiterzumachen. Weil es dir niemand sagen kann. Deine Situation ist immer einzigartig und nicht mit anderen vergleichbar. Es gibt immer diese schwache Stimme in deinem Kopf, die dich fragt, ob die Dinge besser sein könnten, wenn du einfach aufgibst, was du tust, und eine neue gründest."

Die 6-Track-EP erscheint am kommenden Freitag, den 13. Dezember digital via Krod Records. Vorab veröffentlichte die Band die beiden Auskopplungen "Great" und "Fire Alarm" mit dazugehörigen Musikvideos, die ihr euch unten ansehen könnt.

Album-Stream: Between Bodies - "On Fences" (EP)

On Fences by BETWEEN BODIES

Video: Between Bodies - "Great"

Video: Between Bodies - "Fire Alarm"

Cover & Tracklist: Between Bodies - "On Fences" (EP)

01. "Fire Alarm"

02. "Death To A Child"

03. "Great"

04. "Jesus Cries"

05. "Mordrake"

06. "Shadows Of Your Life"