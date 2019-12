VISIONS Anniversary Festival 2020: Wir feiern mit Kadavar, The Picturebooks und Black Vulpine

VISIONS wird 30 - und wir feiern das mit großem Programm im Dortmunder FZW! Ende Februar werden an drei aufeinanderfolgenden Tagen Künstler bei unserem VISIONS Anniversary Festival 2020 auftreten, mit denen uns eine gemeinsame Geschichte verbindet. Nach den bereits bestätigten Festivaltagen mit Thees Uhlmann und Gluecifer dürfen wir euch nun auch das Programm des dritten Tages verraten.

Am Donnerstag, den 27. Februar beginnt unser Drei-Tage-Programm gleich mit einem Auftakt nach Maß: Die weltweit erfolgreichen Berliner Psych- und Retrorocker Kadavar beehren uns zum Jubiläum mit einer ihrer wenigen ausgewählten Shows für 2020! Doch damit nicht genug: Güterslohs finest, The Picturebooks, stehen an diesem Abend mit ihrem international hochgeschätzten staubtrockenen und catchy Riffrock ebenfalls auf der Bühne. Eröffnet wird der erste Tag mit der Dortmunder Stoner-Prog-Band Black Vulpine um die Frontfrauen Sarah Voß und Daria Stirnberg.

Der exklusive Vorverkauf beginnt am morgigen Donnerstag, den 12. Dezember um 11 Uhr bei Eventim. 24 Stunden später gehen die Karten in den allgemeinen Vorverkauf. VISIONS-Abonnentinnen und -Abonnenten bekommen ab sofort einen extra Vorsprung - entsprechende Infos landen gerade in ihren E-Mail-Postfächern.

Weitere Infos zu den drei Abenden findet ihr auch in den Facebook-Events zum Konzert mit Kadavar, dem Konzert von Thees Uhlmann und dem von Gluecifer.

Live: VISIONS Anniversary Festival 2020

27.02. Dortmund - FZW - mit Kadavar + The Picturebooks + Black Vulpine

28.02. Dortmund - FZW - mit Thees Uhlmann (Akustikshow) | ausverkauft

29.02. Dortmund - FZW - mit Gluecifer + Dead Lord + Ojo Rojo