Draußen! - Die Alben der Woche

Freitag ist Plattentag - und wir stellen euch wie gewohnt die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche vor. Mit Drive Moya, Idles, The Who, Cro-Mags, Timeworn und Kamchatka.

Platte der Woche: Drive Moya - "The Light We Lost"

Die Österreicher Drive Moya bewegen sich mit "The Light We Lost" irgendwo zwischen zeitlosem Post-Rock, Shoegaze und emotionalem Indierock. Wer sich in intensiven Klängen und breitflächigen Texturen verlieren möchte, nur um sich daraufhin in seiner inneren Ruhe wiederzufinden, ist bei dem Wiener Trio goldrichtig.

| >>> zur Review

Idles - "A Beautiful Thing: Idles Live At Le Bataclan"

Die Aufnahmen auf Idles' erstem Livealbum stammen von ihrem Auftritt vom 3. Dezember 2018 im Le Bataclan in Paris, dem letzten Stop ihrer damaligen Welttournee. Die unglaublich positive Energie ihrer Shows erlebt man am besten vor Ort, doch auch auf Platte sorgt das für viele Gänsehautmomente.

| >>> zur Review

The Who - "Who"

Nach 13 Jahren ohne Veröffentlichung erscheinen unter dem schlichten Titel "Who" elf neue Songs, die die verbliebenen The Who-Legenden Roger Daltrey und Pete Townshend getrennt voneinander aufgenommen haben. Neben ihnen waren hier Produktionslegenden wie David Sardy (Noel Gallagher, Oasis) und Dave Eringa (Daltrey, Wilko Johnson) am Werk.

Cro-Mags - "From The Grave (EP)"

Der Rechtsstreit zwischen Bandgründer Harley Flanagan und dem langjährigen Sänger John Joseph ist endlich beigelegt. So gehen die Namensrechte an der Marke Cro-Mags an den Originalsänger Flanagan. Den Sieg feiert er mit der fulminanten EP "From The Grave" - die zweite Drei-Song-Veröffentlichung um seine Formation nach "Don't Give In".

| >>> zur Review

Timeworn - "Leave The Soul For Now"

Die Sludge-Metal-Band Timeworn erweitert ihr Soundspektrum um komplexere Songstrukturen, epische Harmonien und abenteuerliche Brüche. "Leave The Soul For Now" ist das dritte Album der Norweger, auf dem die Band die Grenzen des Genres abtastet. Düster, progressiv und mächtig.

| >>> zur Review

Kamchatka - "Free The Witch" (Reissue)

Nach den beiden Singleauskopplungen "Hoodoo Lightning" und "Fool" bringt die schwedische Power-Blues-Band Kamchatka nun ihren Langspieler "Hoodoo Lightning" heraus - für Fans von erbarmungslosen Blues, souligen Hooks und wilden Riffs.

| >>> zur Review

Spotify-Playlist: Die Alben der Woche (06.12.2019)