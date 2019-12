Stone Temple Pilots kündigen Akustikalbum "Perdida" an, streamen Single "Fare Thee Well"

Foto: PR Brown

Die Stone Temple Pilots werden ihr erstes rein akustisches Werk "Perdida" am 7. Februar veröffentlichen. Und auch bei der Instrumentierung gibt es ein paar Überraschungen. Einen ersten Vorgeschmack gibt es mit der Single "Fare Thee Well".

Die Stone Temple Pilots hatten bereits Anfang Oktober ein neues Album angekündigt. Das ursprünglich nur als EP angedachte Akustikalbum "Perdida" erscheint am 7. Februar via Play Pen und beinhaltet zehn neue Songs mit introspektiven Songtexten und einer unerwarteten Instrumentierung. Neben Gitarre, Bass und Schlagzeug sind hier auch eine Flöte, ein Altsaxophon, Vintage-Keyboards, ein Guitarrón (mexikanische Bassgitarre) und ein Marxophon (Zither) zu hören.

Bassist Robert DeLeo sagte im Interview mit dem Rolling Stone: "Das ist ein Album, das wir schon seit einiger Zeit machen wollten. Die meisten unserer Songs fangen akustisch an und wir hatten das Gefühl, dass sie wirklich authentisch rüberkommen würden, wenn wir sie so belassen."

Der Titel "Perdida" ist das spanische Wort für Verlust. Gitarrist Dean DeLeo erklärt die Bedeutung des Albumtitels in einem Statement auf der offiziellen Bandwebseite: "Du musst es leben, um es schreiben zu können, und dieses Album spiegelt wider, wo wir in letzter Zeit waren."

Die vorab veröffentlichte erste Single "Fare Thee Well" ist gleichzeitig der Opener des neuen Albums. Robert DeLeo fasst den Gedanken hinter dem Song in einem Satz zusammen: "Hier geht es darum, unterwegs zu sein. Und es ist eine Beobachtung des Lebens."

2018 hatten die Stone Temple Pilots das erste gleichnamige Album mit ihrem neuen Leadsänger Jeff Gutt veröffentlicht. Im Februar plant die Band eine Unplugged-Clubtour durch die USA, Daten für Europa gibt es noch keine.

Stream: Stone Temple Pilots - "Fare Thee Well"

Cover & Tracklist: Stone Temple Pilots - "Perdida"

01. "Fare Thee Well"

02. "Three Wishes"

03. "Perdida"

04. "I Didn't Know The Time"

05. "Years"

06. "She's My Queen"

07. "Miles Away"

08. "You Found Yourself"

09. "I Once Sat At Your Table"

10. "Sunburst"