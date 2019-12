Pearl Jam kommen im Sommer 2020 nach Europa

Pearl Jam werden im Sommer 2020 wieder in Europa auftreten. Die Grunge-Helden bestätigten auch mehrere Konzerte hierzulande - und bewiesen erneut ein Händchen bei der Wahl ihres Supports.

Pearl Jam werkeln schon längere Zeit an einem neuen Album, genaue Informationen zum Stand der Dinge gibt es allerdings nicht - ob die Band also die Arbeiten für ihre Europa-Tour 2020 unterbricht oder schon so weit ist, dass die Platte nächstes Jahr erscheinen wird, bleibt vorerst unklar.

Fest steht dagegen: Pearl Jam treten Ende Juni in Frankfurt und Berlin auf; während die Performance in der Berliner Waldbühne fast schon ein Heimspiel für die dort oft zu Gast gewesene Band aus Seattle bedeutet, wird der Auftritt in Frankfurt der erste seit 1992 in der Stadt sein. Bei beiden Konzerten werden die britischen Senkrechtstarter Idles mit dabei sein, von deren Live-Qualitäten man sich derzeit auch dank des Livealbums "A Beautiful Thing: Idles Live At Le Bataclan" überzeugen kann. Karten für die beiden Deutschland-Konzerte gibt es ab dem 7. Dezember um 11 Uhr exklusiv bei tickets.de. Die Tickets sind personalisiert, pro Person gibt es maximal vier Stück.

Anschließend folgen auch Shows in Österreich, der Schweiz und weiteren europäischen Staaten. Insgesamt stehen 13 Konzerte auf dem Plan, davon mehrere Festival-Auftritte. Für Informationen und Ticketlinks zu den restlichen Konzerten besuchen Fans am besten die Webseite der Band. Alle Termine findet ihr auch unten.

Pearl Jam hatten 2013 ihr weiterhin aktuelles Studioalbum "Lightning Bolt" veröffentlicht und waren danach auch noch in Deutschland getourt. In letzter Zeit hatten Fans statt der Band die nicht weniger magischen Soloshows von Frontmann Eddie Vedder erleben dürfen, die dieser zuletzt in diesem Jahr in Europa gespielt hatte.

Live: Pearl Jam

23.06. Frankfurt/Main - Festhalle*

25.06. Berlin - Waldbühne*

27.06. Stockholm - Lollapalooza Stockholm

29.06. Kopenhagen - Royal Arena

02.07. Werchter - Rock Werchter-Festival

05.07. Imola - Autodromo Enzo e Dino

07.07. Wien - Stadthalle

10.07. London - Hyde Park

13.07. Krakau - Tauron Arena

15.07. Budapest - Budapest Arena

17.07. Zürich - Hallenstadion

19.07. Paris - Lollapalooza Paris

22.07. Amsterdam - Ziggo Dome

* Support: Idles