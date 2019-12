VISIONS Adventskalender: Gewinnt tolle Preise ab dem 1. Dezember!

Bei uns winken schon in der Vorweihnachtszeit die ersten Geschenke: Beim VISIONS Adventskalender erwarten euch ab dem 1. Dezember jeden Tag bis Weihnachten neue Preise - unter anderem Festivaltickets, Platten und Merchandise aus dem VISIONS-Kosmos!

Wir wollen natürlich nicht zu viel im Voraus verraten - doch wir versprechen: Auch in diesem Jahr lohnt es sich, jeden Tag bei unserem VISIONS Adventskalender vorbeizuschauen. Euch erwarten unter anderem Festivaltickets, CDs, LPs, Merchandise und vieles mehr - von alten Bekannten und herausragenden Newcomern aus dem VISIONS-Kosmos!

Falls ihr es mal nicht sofort schafft, am gleichen Tag das neuste Türchen zu öffnen: Alle Verlosungen laufen bis zum 3. Januar um 23:59 Uhr, ihr habt also trotz Geschenke-Stress und Familienbesuch genug Zeit, euch in Ruhe durchzuklicken und bei allen Verlosungen teilzunehmen, die euch interessieren. Dabei gelten die gleichen Teilnahmebedingungen wie bei unseren regulären Gewinnspielen.

Viel Spaß und viel Glück mit dem VISIONS Adventskalender 2019! Hier geht es zum Adventskalender.