VISIONS Premiere: Sooma stellen Video zu "Break It" vor

Die schweizerische Post-Hardcore-Band Sooma stellt per Video den Song "Break It" aus ihrem Mitte Februar erscheinenden zweiten Album an.

Cleane, treibende Gitarren, ein nervöser Basslauf und galoppierendes Schlagzeug: Sooma aus Zürich kreieren eine eindringliche Stimmung aus Melancholie und Paranoia, irgendwo zwischen Metz und Hot Snakes mit einer gewissen Nuance Post-Punk.

Das ist so nachzuhören im neuen Song "Break It", der auf dem am 14. Februar erscheinenden zweiten Album "It's All About To Change" zu finden sein wird. Im Video dazu sehen wir einen manisch tanzenden, dann verängstigt-hosüitalistischen Mann, der scheinbar dem Wahnsinn anheimfällt.

Wer Sooma live sehen will, hat in den nächsten Tagen in der Schweiz und in Freiburg sowie Heilbronn die Gelegenheit dazu.

Video: Sooma - "Break It"

Live: Sooma

29.11. Basel - Hirscheneck

30.11. Heilbronn - EMMA 23

13.12. St. Gallen - Schwarzer Engel

14.12. Zürich - Mundwerk

07.02. Freiburg - Slow Club

Cover & Tracklist: Sooma - "It's All About To Change"

01. "Alive"

02. "Break It"

03. "Slow Mess"

04. "Materiales Humanos"

05. "Hail, Inhale"

06. "1141"

07. "Pigs"

08. "Blue Light"

09. "Recca"

10. "Pingu's Nightmare"