Pixies bestätigen exklusive Open-Air-Konzerte für 2020

Foto: Travis Shinn

Die Indie-Ikonen Pixies werden im Sommer kommenden Jahres zwei Shows auf Open-Air-Bühnen in Deutschland spielen.

Die Pixies hatten Mitte September ihr achtes Album "Beneath The Eyrie" veröffentlicht; zeitgleich starteten sie mit dem europäischen Teil ihrer Welttournee, die die einflussreiche Band im Oktober auch nach Deutschland führte. Jetzt haben Frontmann Black Francis, Gitarrist Joey Santiago, Bassistin Paz Lenchantin und Schlagzeuger David Lovering bestätigt, dass sie im kommenden Jahr zurückkehren werden - im Rahmen des Summer-In-The-City-Festivals in Mainz und des Zelt-Musik-Festivals in Freiburg. Karten für beide Festivals gibt es bei Eventim.

Fans dürfen sich dabei auf Shows voller Spontanität freuen: Die Pixies bereiten bei ihren Proben rund 90 Songs aus allen Phasen der Bandgeschichte vor, jeder Auftritt soll anders werden, die Abfolge und Auswahl der Stücke erfolgt spontan während der Konzerte. Dabei wird Frontmann Francis dem Mischer, dem Lichtmenschen und den Mitgliedern jeweils kurzfristig vorgeben, welcher Song als nächstes gespielt wird.

Live: Pixies

24.07. Freiburg - Zelt-Musik-Festival

25.07. Mainz - Summer In The City Festival