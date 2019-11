VISIONS-Relaunch: Das neue Flex-Abo

Mehr Flexibilität, aber weiterhin alle Vorteile: Das überarbeitete VISIONS gibt es jetzt auch im neuen Flex-Abo.

Unsere neue Ausgabe VISIONS 321 kommt nicht nur mit einem frischen Design und einer überarbeiteten Heftstruktur, sondern auch mit einem neuen Vertriebsmodell: Ab sofort könnt ihr VISIONS auch im neuen Flex-Abo beziehen. Das bietet ab einem Preis von 6,66 Euro pro Ausgabe (ab 80 Euro/Jahr) die gleichen Inhalte wie das Jahresabo, ist aber monatlich kündbar - ihr könnt also flexibel jeden Monat neu entscheiden, ob ihr als Abonnenten an Bord bleiben wollt.

Wir freuen uns aber natürlich, wenn ihr trotzdem das klassische, 12 Monate laufende Jahresabo wählt und uns so langfristig ermöglicht, das bestmögliche Heft für euch zu machen - und danken es euch in dieser Abo-Variante mit dem günstigsten Preis (ab 70 Euro/Jahr) und einer Prämie für Neukunden. Alle Infos zu unseren beiden Abo-Modellen und den jeweiligen Heftbeilagen findet ihr auch auf visions.de/abo im Überblick.

Darüber hinaus bekommt ihr VISIONS natürlich auch weiterhin am Kiosk, unsere Händlersuche hilft euch im Zweifel dabei, das Heft zu bekommen.

Was euch ansonsten in unserem Jubiläumsheft VISIONS 321 erwartet, haben wir euch bereits in einem eigenen Artikel zusammengefasst.