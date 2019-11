Eurosonic Noorderslag Festival: Line-up wächst

Eines der wichtigsten Showcase- und Newcomer-Festivals Europas füllt sich langsam: Das Mitte Januar 2020 im niederländischen Groningen stattfindende Eurosonic Noorderslag Festival hat weitere Bands bestätigt - und hatte schon vorher einige starke im Gepäck.

Über 300 Künstler aus mehr als 40 Ländern, mehr als 40.000 Festival-Besucher, die sich durch die 40 über die ganze Stadt verteilten Clubs treiben lassen, über 4.000 Delegierte bei der angeschlossenen Fachkonferenz der Musikwirtschaft - beim Eurosonic Noorderslag Festival kann man die europäische Musikszene in ihrer vollen Breite und Tiefe erleben. Und das inmitten des urigen Flairs von Groningen, das zwischen Fachwerkhäusern und Kanälen die große weite Welt in uriges niederländisches Flair verpackt.

Ohne ein überzeugendes Line-up wäre all das egal, aber genau so eins liefert das Eurosonic - Noorderslag nennt sich lediglich der Festivalsamstag, bei dem ausschließlich niederländische Bands auftreten - ja verlässlich jedes Jahr. So auch 2020: Mit den Schweizern Coilguns ist ein Trio dabei, bei dem (Ex-)Mitglieder von The Ocean und Autisti sich an apokalyptischem Post-Hardcore versuchen. Die Berliner Pabst setzen auf noisigen Indie-Fuzz. Einen mächtigen, sludgigen Sound wiederum bringen Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs mit, und dank Emilie Zoé sind auch feine Singer/Songwriter-Töne vertreten.

Tickets sowie weitere Infos zum Festival gibt es auf der offiziellen Webseite.

