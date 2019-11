Punk In Drublic Fest kündigt erste Bands und Termine für 2020 an

Der Punk-Zirkus kommt wieder in die Stadt: Fat Mike von NOFX bringt sein Punk In Drublic Fest 2020 erneut nach Europa - und hat wieder eine Reihe hochkarätiger Acts im Gepäck, darunter auch eine Reunion alter Helden.

Nachdem das Punk In Drublic Fest 2019 erfolgreich seine zweite Runde in Europa drehte, schaut das Festival auch im kommenden Jahr wieder bei uns vorbei: Bisher sind zwei Tourstopps in England, zwei in Deutschland und einer in Österreich angekündigt, weitere Termine sollen in Kürze noch folgen.

Das Konzept bleibt gleich: Neben Festival-Initiator Fat Mike und seiner Band NOFX reist ein wechselndes Punkrock-Line-up von Stadt zu Stadt, um die Fans zu unterhalten. Dieses Mal sind auch Pennywise, Face To Face und Comeback Kid bei allen bislang angekündigten Terminen dabei. Im UK gibt es zudem Reel Big Fish zu hören und sehen, außerdem sollen The Vandals in diesem Jahr beim Punk In Drublic mit an Bord sein, wann und wo ist aber noch nicht öffentlich.

Ein besonderes Highlight für Besucher der bislang drei Termine in den deutschsprachigen Ländern: Anlässlich des 40. (!) Jahrestages ihres Debütalbums "Group Sex" (1980) werden die Hardcore-Veteranen Circle Jerks erstmals seit 2011 wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Nach einer ersten Show beim Punk Rock Bowling Festival in Las Vegas folgen dann drei beim europäischen Punk In Drublic Fest. Laut eines Berichts des US-amerikanischen Rolling Stone sind Sänger Keith Morris (Black Flag, Off!), Gitarrist Greg Hetson (Ex-Redd Kross, Ex-Bad Religion) und Bassist Zander Schloss Teil des Line-ups der Band.

Limitierte Early-Bird-Tickets für die 2020er Termine des Punk In Drublic Festivals bekommt ihr ab sofort online. Tickets zum regulären Preis gibt es auch bei Eventim.

Das Punk In Drublic Fest existiert in den USA bereits seit Jahren und führt unter dem Motto "Craft Beer and Music" durch jährlich wechselnde Städte Nordamerikas. 2018 war der Punk-Rock-Wanderzirkus erstmals auch in Europa getourt. Stilistisch setzt das Line-up vor allem auf Punk(rock)-, Hardcore- und Ska-Bands.

Live: Punk In Drublic Fest

29.05. Wiesen - Festivalgelände Wiesen

30.05. München - Zenith

31.05. Berlin - Zitadelle