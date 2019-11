VISIONS Premiere: Emopunks Regarde streamen Song "Wide Awake"

Das Emopunk-Quartett Regarde aus dem italienischen Vicenze veröffentlicht Anfang des nächsten Jahres sein zweites Album "The Blue And You". Bei uns könnt ihr exklusiv die erste Single "Wide Awake" hören.

Die Musik der vier Italiener erinnert sowohl an den stürmischen Emopunk von Bands wie Jimmy Eat World oder Title Fight als auch an die ruhigere Midwest-Variante von American Football. Diese Seite von Regarde kommt auch in der neuen Single "Wide Awake" mit ihren funkelnden Gitarrenmotiven und dem klagenden Gesang zur Geltung. "Wenn dich die Trennung von einem geliebten Menschen trifft, bringt alles um dich herum die Erinnerungen an diesen Menschen zurück", erklärt die Band in einem Statement zum Song. "Alles, was vorher warm und beruhigend war, führt jetzt zu hoffnungslosen Tagen und schlaflosen Nächten."

Regardes zweites Album "The Blue And You" wird am 24. Januar bei Through Love erscheinen. Zuvor hatte die Band bereits zwei EPs und ihr Debütalbum "Leavers" veröffentlicht.

Stream: Regarde - "Wide Awake"

Cover & Tracklist: Regarde - "The Blue And You"

01. "Losing Touch"

02. "Everything You Said"

03. "Easiest Reminder"

04. "Now Or Never"

05. "Never Really Worked Out"

06. "In My Head"

07. "Small Talks"

08. "Wide Awake"

09. "Dreaming"

10. "Carried Away"