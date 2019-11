Slipknot und Coheed And Cambria kündigen Konzert-Kreuzfahrten an

Slipknot und Coheed And Cambria haben unabhängig voneinander zwei große Konzert-Kreuzfahrten ankündigen. Auf dem Festival-artigen Urlaubs-Event auf einem Kreuzfahrtschiff spielen die Bands mit Freunden und versprechen weitere Aktionen.

Konzerte oder Festivals auf hoher See gibt es bereits länger unter anderem beim etablierten "Full Metal Cruise". Nachdem Megadeth in diesem Jahr mit ihrem "Megacruise" in See gestochen waren, haben nun auch Slipknot und Coheed And Cambria offenkundig Gefallen an der Idee gefunden, selbst mit ihren Fans und weiteren Bands mehrere Tage auf einem Kreuzfahrtschiff zu verbringen.

Slipknot verlegen die nächste Ausgabe ihres jährlich stattfindenden Knotfests aufs Wasser. Das Musikfestival der Nu-Metal-Band aus Iowa existiert bereits seit 2012 und findet meist in den USA und sonst in Japan und Südamerika statt. Dieses Jahr gab es eine Kooperation mit dem Hellfest in Frankreich. Im nächsten Jahr kommt das Fest wieder nach Europa. Vom 10. bis 14. August werden Slipknot vor der Küste Barcelonas mit der Norwegian Jade unterwegs sein. Das luxuriöse Gefährt ist fast 300 Meter lang und für knapp 2.500 Passagiere zugelassen.

Slipknot werden im Verlauf der Tage zwei Sets spielen und haben jede Menge weitere Bands dabei. Das komplette Lineup wird erst am 5. Dezember bekannt gegeben. Bei den bisherigen Festivalausgaben waren unter anderem Volbeat, Evanescence und Rob Zombie zu Gast. "Eine Reise, die eure dunkelsten Sinne erwecken wird" - so lautet das Motto seit der Geburt des Knotfests. Weitere Infos gibt es auf der offiziellen Webseite.

Und auch Coheed And Cambria werden 2020 eine Festivalkreuzfahrt veranstalten. Am 26. Oktober wird die "S.S. Neverender Cruise" im Hafen von Miami starten und Kurs auf die Bahamas nehmen. Mit an Bord sind unter anderem die Alternative-Rocker Taking Back Sunday, die Sludge-Band Torche mit ihrem im Sommer erschienenen Album "Admission", die Pop-Punks Culture Abuse und die Progrocker The Dear Hunter auftreten. Coheed And Cambria werden bei dem fünf Tage dauernden Festival auf See ebenfalls zwei Sets mit Songs aus ihren ersten Jahren spielen.

Diese Kreuzfahrt findet mit der Norwegian Pearl statt, das in Größe und Ausstattung der Norwegian Jade ähnlich ist. Das volle Line-up und weitere Infos gibt es auf der Webseite der "S.S. Neverender Cruise". Hoffentlich geht es Coheed-Schlagzeuger Josh Eppard bis dahin wieder besser. Er war aufgrund seiner Herzrhythmusstörung bei einem Konzert im Oktober ohnmächtig geworden, weshalb die laufende Tour in den USA und Australien abgesagt werden musste.

Wer Zweifel daran hat, ob eine Festival-Kreuzfahrt mit Blick in den Geldbeutel oder auf die fragwürdige Klimabilanz für sich infrage kommt, kann zumindest Slipknot nächstes Jahr auch auf dem Festland live erleben. Dann ist die Band mit ihrem im August erschienenen Album "We Are Not Your Kind" auf Stadiontour. Tickets für Landratten gibt es bei Eventim.

Video: Teaser fürs "Knotfest At Sea 2020"

Video: Teaser zur "S.S. Neverender Cruise"

Live: Slipknot

29.01. Frankfurt/Main - Festhalle

01.02. Luxemburg - Rockhal Club

08.02. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

09.02. München - Olympiahalle

12.02. Zürich - Hallenstadion

14.02. Wien - Stadthalle

16.02. Hamburg - Barclaycard Arena

17.02. Berlin - Mercedes-Benz Arena

18.02. Dortmund - Westfalenhallen