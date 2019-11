VISIONS Anniversary Festival 2020: Wir feiern mit Thees Uhlmann und Gluecifer

VISIONS wird 30 - und wir feiern das mit großem Programm im Dortmunder FZW! Ende Februar werden an drei aufeinanderfolgenden Tagen Künstler bei unserem VISIONS Anniversary Festival 2020 auftreten, mit denen uns eine lange, gemeinsame Geschichte verbindet. Der Vorverkauf für die bereits bestätigten Konzerte von Thees Uhlmann und Gluecifer beginnt jetzt.

Am Freitag, den 28. Februar besucht uns Thees Uhlmann für ein ganz besonderes Konzert in Dortmund: Zusammen mit seinen Mitmusikern Simon Frontzek und Rudi Maier spielt er im Trio eine exklusive Akustikshow aus Tomte- und Solosongs, um mit uns aufs Heft-Jubiläum anzustoßen. Diese einmalige Show findet ganz bewusst im kleineren Konzertsaal des FZW statt - entsprechend limitiert ist das Kartenkontingent. Der exklusive Eventim-Vorverkauf ist ab sofort freigeschaltet (maximal 4 Tickets pro Bestellung), ab Freitag, den 22. November um 11 Uhr gibt es Tickets im allgemeinen Vorverkauf.

Am Samstag, den 29. Februar hingegen feiern wir mit Gluecifer: Die "Kings Of Rock" aus Oslo hatte mit Kollegen wie The Hellacopters ab Ende der 90er Jahre die Skandinavien-Rock-Welle angeführt, die zwischen Punkrock, Glam und Garage Rock für frische Akzente im Genre sorgte. Seit der Wiedervereinigung bei einem Konzert 2018 sind die Norweger wieder aktiv. Auch im FZW: Zusammen mit Special Guests spielen sie den großen Abschluss unseres Geburtstagsfestivals. Karten für diese Veranstaltung gibt es ab sofort im exklusiven Eventim-Vorverkauf, ab Freitag, den 22. November um 11 Uhr dann auch überall anders.

Auch für den Donnerstag, den 27. Februar haben wir ein besonderes Event geplant. Informationen dazu werden wir euch jedoch erst später mitteilen.

Das 30-jährige VISIONS-Jubiläum feiern wir mit unserer kommenden Ausgabe 321, die ab dem 27. November am Kiosk erhältlich sein wird und viele Überraschungen bereithält. Mehr dazu erfahrt ihr in der kommenden Woche.

Weitere Infos findet ihr auch in den Facebook-Events zum Konzert von Thees Uhlmann und dem von Gluecifer.

Live: VISIONS Anniversary Festival 2020

27.02. Dortmund - FZW - tba

28.02. Dortmund - FZW - mit Thees Uhlmann (Akustikshow)

29.02. Dortmund - FZW - mit Gluecifer + Special Guest