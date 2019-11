Envy streamen neuen Song "A Step In The Morning Glow", neues Album im Februar

Envy haben vorab einen ersten Song ihres kommenden Albums "The Fallen Crimson" vorgestellt. Das sieben Minuten lange Track "A Step In The Morning Glow" präsentiert die japanischen Screamo/Post-Rock-Ekstatiker in guter Form.

Die erste Minute von "A Step In The Morning Glow" verstreicht mit feinen Klangflächen, die zweite mit sich feierlich dahinschleppendem Rockinstrumentarium, ab dann beginnt ein dezenter Post-Hardcore-Aufbau, zu dem der zurückgekehrte Envy-Sänger Tetsuya Fukagawa erzählt, bis der Song zur Mitte hin wieder die epischen Rockgitarren auspackt und Fukagawa ins Brüllen fällt. Unten hört ihr den Stream des Songs.

Der Track ist der erste Vorgeschmack auf ein neues Album der Japaner. Die vor einer Weile personell neu aufgestellte Band hatte bereits kürzlich angekündigt, im Februar ein neues Album zu veröffentlichen. "The Fallen Crimson" wird am 7. Februar bei ihrem neuen Label Pelagic erscheinen, bei dem auch The Ocean zu Hause sind.

Den Track "A Step In The Morning Glow" dürften zumindest manche Fans dabei schon kennen: Als Teil der Ten-Inch "Definition Of Impossibility" hatten Envy das Stück bereits exklusiv auf Vinyl im Pelagic-Webshop sowie auf Tour verkauft. Nun ist er auch digital verfügbar.

Demnächst kommen Envy auch wieder in Europa auf Tour, deutsche Fans dürfen sich auf zwei Konzerte mit Svalbard hierzulande freuen. Karten gibt es bei Eventim. Zuvor war die Band schon im Sommer für einige Shows in Europa gewesen.

Das noch aktuelle Envy-Album "Atheist's Cornea" war bereits 2015 erschienen.

Stream: Envy - "A Step In The Morning Glow"

Cover & Tracklist: Envy - "The Fallen Crimson"

01. "Statement Of Freedom"

02. "Swaying Leaves And Scattering Breath"

03. "A Faint New World"

04. "Rhythm"

05. "Marginalized Thread"

06. "HIKARI"

07. "Eternal Memories And Reincarnation"

08. "Fingerprint Mark"

09. "Dawn And Gaze"

10. "Memories And The Limit"

11. "A Step In The Morning Glow"

Live: Envy + Svalbard

16.12. Köln - Gebäude 9

17.12. Berlin - BiNuu