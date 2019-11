Newsflash (Foo Fighters, Die Ärzte, Modest Mouse u.a.)

Neuigkeiten von Foo Fighters, Die Ärzte, Modest Mouse, Kvelertak, Down, Caspian, Wye Oak, Local Natives, Black Lips, The Homesick, Hazel English, Twin Peaks, Sharptooth und Loma Prieta.

+++ Laut Dave Grohl wird das neue Album der Foo Fighters "verdammt seltsam". "Ich will nicht zu viel verraten, aber wir stecken gerade mitten in den Arbeiten", erklärte der Foo-Fighters-Frontmann im Youtube-Format "Blairing Out With Eric Blair". Grohl und die anderen Bandmitglieder hatten in den vergangenen Monaten immer wieder Info-Häppchen zum Nachfolger von "Concrete And Gold" fallen lassen. Das bislang letzte Studioalbum der Foo Fighters war 2017 erschienen, erst vor Kurzem startete dafür eine kryptisch betitelte EP-Reihe mit Raritäten und unveröffentlichten Songs.

Video: Dave Grohl im Interview über neues Album

+++ Die Ärzte haben Zusatzshows für ihre "In The Ä Tonight"-Tour angekündigt. Nachdem die für Ende 2020 angekündigten Konzerte am Donnerstag innerhalb von Sekunden ausverkauft waren, bestätigte die Band noch am selben Abend einige Zusatzshows in Berlin, Hamburg, München und weiteren Städten. Leider sind die Karten für die Zusatztermine sind mittlerweile ebenfalls vergriffen, nach einer weiteren Ankündigung am Freitagnachmittag gibt es noch vereinzelt Restbestände für die Konzerte in Dortmund, Wien und Zürich. Da wäre allerdings noch etwas Platz im Tourplan, weshalb es sich eventuell lohnt, weiter die Augen offen zu halten. Uns liegen jedoch keine Informationen vor, ob die Band weitere Zusatzshows plant.

Live: Die Ärzte

+++ Modest Mouse haben ein Musikvideo zu ihrem neuen Song "Ice Cream Party" geteilt. Thematisch passend hat die US-amerikanische Indierock-Band eine eigene Eiscremesorte kreieren lassen, die es exklusiv in einer Eisdiele in Portland zu kaufen gibt. Im April war eine Seven-Inch mit den Songs "Poison The Well" und "I'm Still Here" erschienen, die erste Veröffentlichung seit "Strangers To Ourselves" vor vier Jahren. "Ice Cream Party" scheint bisher kein Vorbote für einen Nachfolger zu sein.

Video: Modest Mouse - "Ice Cream Party"

+++ Kvelertak werden auf ihrer Europa-Tour 2020 eine Zusatzshow im Schlachthof in Bremen spielen. Bei ihrer Tour begleitet sie die griechische Stoner-Metal-Band Planet Of Zeus. 2016 hatten die Black-Metal-Punkrocker ihr noch aktuelles Album "Nattesferd" veröffentlicht. Mit ihrem neuen Sänger ist gerade ein Nachfolger in Arbeit.

+++ Down werden nächstes Jahr das 25. Jubiläum ihres Debütalbums "Nola" feiern und dafür auch in Europa auftreten. Die Sludge-Supergroup um Pantera-Frontmann Phil Anselmo wurde vor Kurzem für das dänische Copenhell-Festival sowie das Graspop in Belgien für 2020 angekündigt, was auch auf weitere Europa-Shows der Band hindeuten könnte. Down waren seit 2016 mehr oder weniger inaktiv. Anselmo war mit seiner Band The Illegals und solo unterwegs, sorgte aber auch mit rassistischen Vorfällen für negative Schlagzeilen.

Facebook-Post: Copenhell bestätigt Down-Jubiläumsshow

+++ Die US-Post-Rocker Caspian haben ihr neues Album "On Circles" angekündigt. Die erste Single "Flowers Of Light" gibt es bereits im Stream zu hören. "Der Song ist unser Versuch, den Schnittpunkt zwischen treibender, unerbittlicher Energie und dem Trance-ähnlichen Gefühl der Träumerei zu finden", erklärt die Band zur neuen Single. "Dust And Disquiet", das noch aktuelle Studioalbum der Band, war 2015 erschienen.

Stream: Caspian - "Flowers Of Light"

Cover & Tracklist: Caspian - "On Circles"

+++ Viele weitere Bands haben neue Songs veröffentlicht: Hardcore-Fans können sich über Sharptooths neue Single "Mean Brain" und Loma Prietas shoegaziges "Continuum" freuen, der neben dem Titel "Fate" im Januar auf einer Single beim Label Deathwish erscheint. Sanftere Klänge liefern die Local Natives mit "Nova" und das Indiefolk-Duo Wye Oak mit "Fortune". Auch die Indiepop-Singer/Songwriterin Hazel English, um die es seit unserer Vorstellung in unserer Vormerken-Rubrik still geworden war, hat mit "Shaking" nun neue Musik veröffentlicht, während Twin Peaks mit der Single "Our World" entspannten Wilco-Charme versprühen. Zuletzt teilten auch die Garage-Rocker Black Lips mit "Gentleman" einen weiteren Vorgeschmack auf ihr neues Album "In A World That's Falling Apart", das am 24. Januar bei Fire erscheint, und auch die Niederländer The Homesick haben nun eine Heimat beim Label Sub Pop gefunden und werden dort am 7. Februar ihr zweites Album "The Big Exercise" veröffentlichen, aus dem es jetzt die hektische Post-Punk-Single "I Celebrate My Fantasy" als ersten Höreindruck gibt. Alle Songs findet ihr in der hier aufgelisteten Reihenfolge als Stream weiter unten.

Stream: Sharptooth - "Mean Brain"

Stream: Loma Prieta - "Continuum"

Continuum b/w Fate by Loma Prieta

Stream: Local Natives - "Nova"

Stream: Wye Oak - "Fortune"

Video: Hazel English - "Shaking"

Stream: Twin Peaks - "Our World"

Stream: Black Lips - "Gentleman"

Stream: The Homesick - "I Celebrate My Fantasy"