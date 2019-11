VISIONS Premiere: Pablo Matisse streamen neue EP "Human Warmth" vorab

Die schwedische Hardcore-Supergroup Pablo Matisse veröffentlicht am Freitag ihre neue EP "Human Warmth". Bei uns gibt es sie exklusiv vorab zu hören - und etwas Tolles zu gewinnen!

Hinter Pablo Matisse stecken Ian Person, ehemaliger Gitarrist von The Soundtrack Of Our Lives und Union Carbide Productions, Sänger Per Stålberg von Division Of Laura Lee sowie die Rhythmusgruppe Mikael Björklund und Samuel Järpvik von Affordable Hybrid. Gemeinsam haben sie 2016 eine melodische, oldschoolige Hardcore-Punk-Band gegründet. Mit der leben sie nun quasi ihre Jugendträume aus.

2018 erscheint mit "Rise" das erste Album der Band (zusammengesetzt aus den ersten zwei EPs), am kommenden Freitag, den 15. November erscheint mit "Human Warmth" eine neue EP mit fünf Songs, die mal wieder viel zu schnell vorbei sind. Eines der Stücke ist übrigens ein Cover von Death Cab For Cuties "I Will Follow You Into The Dark". Unten hört ihr alle Songs im Stream.

Wir verlosen die EP einmal auf Vinyl inklusive eines Skateboard-Decks, ihr könnt in unserer Verlosungsrubrik teilnehmen.

Im Dezember kommt man dann außerdem in den Genuss, Pablo Matisse live zu erleben. Denn das schwedische Indie-Label Startracks feiert seinen 25 Geburtstag und veranstaltet in unseren Breiten zwei Mini-Festivals, auf denen neben Pablo Matisse auch Tiger Lou, Kristofer Åström, Vasa Flora Och Fauna und Bedroom Eyes auftreten.

Live: Pablo Matisse

12.12. Berlin - Bi Nuu

13.12. Hamburg - Molotow

EP-Stream: Pablo Matisse - "Human Warmth"-EP