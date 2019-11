Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal mit Calva Louise, The Nightmares und Lonely Spring.

Calva Louise

Heimatstadt: Manchester, UK

Genre: Alternative Rock, Grunge, Indierock

Für Fans von: Elastica, Blood Red Shoes, Le Butcherettes

Das Power-Trio Calva Louise war erst kürzlich als Support für die Psychedelic Porn Crumpets unterwegs durch unsere Gefilde. Angeführt wird die Band von der 25-jährigen Jess Allanic, die in Paris zur Welt kam. Sie ist nicht nur Grafikdesignerin, sondern schreibt auch die Songs, singt, spielt Gitarre und Piano. Zur Seite stehen ihr Alizon und Ben an Schlagzeug und Bass. Der Mix der Band ist eklektisch, lärmig, wild, bunt, schrill - irgendwo zwischen kräftigem Indie mit gelegentlichen Grunge-Anflügen und poppigen Melodien. Im Februar dieses Jahres erschien das Debütalbum "Rhinoceros", das einige Songs enthält, die die Band bereits seit 2017 gestreut hat.

Facebook | Soundcloud

Video: Calva Louise - "I'm Gonna Do Well"

Stream: Calva Louise - "Tug Of War"

The Nightmares

Heimatstadt: Newport, Wales

Genre: Wave-Punk, Goth-Rock

Für Fans von: Beastmilk, Matt Skiba And The Sekrets, Glassvegas

Sie sind nicht die erste Band, die sich The Nightmares nennt - aber hinter dieser Variante aus Wales stecken Keyboarderin Eleanor Coburn, Sänger und Gitarrist Adam Parslow, Schlagzeuger James Mattock und Bassist Benjamin T. Mainwaring. Früher in diesem Jahr hat die Band ihre nach sich benannte Debüt-EP veröffentlicht - voll mit düsterem, Synthesizer-verziertem Goth-Pop-Rock. Das hat sich mit der neuen Single nicht geändert: "Life Won't Wait" kann man ab dem 15. November digital erstehen - oder weiter unten schon mal in der Video-Version begutachten.

Bandcamp | Facebook

Video: The Nightmares - "Life Won't Wait"

Stream: The Nightmares - "Dorothy"

Dorothy by The Nightmares

Lonely Spring

Heimatstadt: Passau, Bayer

Genre: Emo, Post-Hardcore, Alternative Rock

Für Fans von: Coheed And Cambria, My Chemical Romance, Fall Out Boy

Wie im bayerischen Passau die Flüsse Donau, Inn und Ilz zusammenkommen, so kommen im Sound von Lonely Spring auch drei wichtige Stil-Strömungen zusammen: Emo, Post-Hardcore und eine satte Portion Pop. Das klingt extrem international, dick produziert, geizt nicht mit Stadion-Chören, Hooks und musikalischem Können. Das wurde schon in frühen Songs wie "The Architects Of My Fate" und "Hopeful Dreams & Other Illusions" von 2015 deutlich, als Lonely Spring noch wesentlich näher an brutalem Metalcore angesiedelt waren. Doch davon haben sie sich mittlerweile weitestgehend emanzipiert. Ein Zeichen dafür war etwa, als sie im November 2017 ihre Rock-Version von Sias Pop-Song "Cheap Thrills" auf ihre Bandcamp-Seite stellen, die es dort zum Gratis-Download gibt. Mittlerweile ist die Band bei Columbia/Sony vor Anker gegangen - und hat 2019 einige neue Songs (und Videos) veröffentlicht. Das aktuelle ist für den Song "For The Sake Of Your Heart", ihr findet es unten.

Bandcamp | Facebook

Video: Lonely Spring - "For The Sake Of Your Heart"

Stream: Lonely Spring - "Cheap Thrills" (Sia Cover)