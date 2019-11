Die Ärzte kündigen Tour für 2020 an

Foto: Nela König

Die Ärzte gehen 2020 wieder auf Tour. Ende kommenden Jahres werden die "Super Drei" einmal mehr Arenen und Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz füllen - mit einem neuen Album im Gepäck.

"In The Ä Tonight" haben Die Ärzte ihre Tour getauft, die sie im November und Dezember 2020 in den deutschsprachigen Ländern fünfzehn Mal auf die großen Bühnen führen wird. Unten findet ihr alle Termine, Tickets gibt es ab Donnerstag, 14.11.2019, 17 Uhr exklusiv auf bademeister.com. Für die Bestellung ist ein Kundenkonto nötig, das man wegen des zu erwartenden Ansturms auf die Karten besser bereits vorab anlegt. Um Schwarzhändlern das Geschäft zu erschweren, sind pro Person nur vier Tickets pro Show bestellbar.

Ganz nebenbei bestätigte die Band auch nochmal ihre Andeutungen vom Sommer, dass im kommenden Jahr ein neues Studioalbum erscheinen wird, das erste seit "Auch" von 2012. Dieses hatte die Band schon im März mit dem neuen Song "Abschied" angedeutet, dem ein ausführliches Rätselraten um den Songtitel auf der Bandwebseite vorausgegangen war. Im Mai zerstreute die Band dann die bei Fans ausgelösten Befürchtungen um eine Auflösung der Ärzte mit dem ebenfalls neuen Track "Rückkehr".

Die Ärzte hatten 2019 eine sechsjährige Livepause mit exklusiven Festivalshows und einer Clubtour durch das europäische Ausland beendet. Zudem gab es 2018 mit dem Werkschau-Box-Set "Seitenhirsch" und der Raritäten-Sammlung "They've Given Me Schrott! - Die Outtakes" zwei Katalog-Veröffentlichungen der "besten Band der Welt".

Live: Die Ärzte

07.11. Hannover - TUI Arena

10.11. Leipzig - Arena Leipzig

13.11. Köln - Lanxess Arena

15.11. Bremen - ÖVB Arena

17.11. Wien - Stadthalle

20.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

24.11. Hamburg - Barclaycard Arena

01.12. Dortmund - Westfalenhallen

05.12. Erfurt - Messehalle

08.12. Frankfurt/Main - Festhalle

11.12. Bad Gastein - Sound & Snow

13.12. Chemnitz - Messe-Arena

15.12. München - Olympiahalle

18.12. Berlin - Max-Schmeling-Halle

21.12. Zürich - Hallenstadion