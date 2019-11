Newsflash (Foals, The Shins, Beck u.a.)

Neuigkeiten von Foals, The Shins, Beck, Beach Slang, Refused und Orchards.

+++ Foals kommen auf Europa-Tour. Ein Konzert gibt es in Zürich, zwei in Deutschland. Die Show im Kölner Palladium findet ihm Rahmen der c/o pop statt. Foals hatten in diesem Jahr das Album "Everything Not Saved Will Be Lost Part 1" und kürzlich dessen Nachfolger "Part 2" veröffentlicht.

Tourplakat: Foals

Live: Foals

16.04. Zürich - Halle 622

24.04. Köln - Palladium

25.04. Berlin - Verti Music Hall

+++ The Shins haben die beiden neuen Songs "Waimanalo" und "Trapped By The Sea" veröffentlicht. Sie sind ihrem ehemaligen Mitglied Richard Swift gewidmet, der im Juli 2018 im Alter von 41 Jahren gestorben war. Die beiden Songs erscheinen als Teil einer Benefiz-Seven-Inch-Serie namens "The Fug Yep Soundation" in Erinnerung an den Musiker. Es ist die erste neue Musik von James Mercer mit seiner Band seit dem Album "Heartworms" von 2017 und dessen neu gedachter Version "The Worm's Heart".

Stream: The Shins - "Waimanalo" & "Trapped By The Sea"

+++ Beck streamt mit "Dark Places" einen weiteren Vorgeschmack aus seinem neuen Album "Hyperspace". Es erscheint am 22. November. Vor kurzem hatte er ein cineastisch anmutendes Video zum darauf ebenfalls enthaltenen Song "Uneventful Days" gezeigt.

Lyric-Video: Beck - "Dark Places"

+++ Beach Slang streamen den neuen Song "Tommy In The 80s". Er handelt von The Replacements-Bassist Tommy Stinson, der auf dem Song wie auch dem Rest des neuen Albums "The Deadbeat Bang Of Heartbreak City" mitspielt. Es erscheint am 10. Januar. Mit "Bam Rang Rang" gibt es daraus schon einen weiteren Song zu hören.

Stream: Beach Slang - "Tommy In The 80s"

+++ Refused haben für das britische Magazin Kerrang eine Show in einer kleinen Londoner Kneipe gespielt. Das energiegeladene Set besteht aus Klassikern wie "New Noise" und Songs ihres aktuellen Albums "War Music", das die schwedischen Hardcore-Legenden vor ein paar Wochen veröffentlicht hatten. Refused spielen zusammen mit Thrice und Petrol Girls in der kommenden Woche noch zwei Konzerte in Berlin und München.

Video: Refused - "Live In The K! Pit"

VISIONS empfiehlt:

Thrice + Refused + Petrol Girls

11.11. München - Tonhalle

12.11. Berlin - Huxley's Neue Welt

+++ Orchards streamen die neue Single "Sooner". Die Mathpop-Band kündigte gleichzeitig eine kleine Deutschland-Tour für den April an, drei Termine stehen auf dem Plan. Ein richtiges Debütalbum haben die Briten bisher nicht angekündigt, immerhin erschien mit "Losers/Lovers" schon eine umfangreiche EP.

Stream: Orchards - "Sooner"

Live: Orchards

16.04. Köln - Blue Shell

17.04. Berlin - Cassiopeia

18.04. Hamburg - Molotow Skybar