Maynard James Keenan: Aufnahmen von alter Band TexA.N.S. aufgetaucht

Ein alter Bandkollege von Maynard James Keenan aus den 80er Jahren hat zwei unbekannte Aufnahmen ihrer gemeinsamen Band TexA.N.S. veröffentlicht. Eine davon soll sogar die erste Gesangs- und Lyric-Arbeit Keenans darstellen.

Auf dem ersten der beiden Tracks, der leicht kitschigen Wave/Post-Punk-Nummer "Who Leads You" spielt Maynard James Keenan demnach Bass und singt. Laut seinem Ex-Bandkollegen Mike Meengs, der beide Songs in einer geschlossenen Tool-Fangruppe auf Facebook gepostet hatte, sei der Track ihrer gemeinsamen Band TexA.N.S. - kurz für "Tex And The Anti Nazi Squad" - der erste, für den Keenan den Text geschrieben und ihn auch gesungen habe. Beim zweiten Stück, der Liveaufnahme "Tweeked & In God We Trust" (Live), spielt Keenan offenbar nur Bass. Unten könnt ihr beide Tracks hören.

"Ich bin ein Keyboarder aus Michigan. Maynard hat eine zeitlang bei mir in der Straße gewohnt, und wir in den späten 80ern ein paar Projekte zusammen gemacht", schrieb Meengs über seine Beziehung zu dem heutigen Tool-Frontmann. "Wir haben TexANS zusammen gegründet (mit ihm als Bassist), ein paar Auftritte in Cafés gespielt und den ersten Song, auf dem er gesungen hat, auf meinem alten Vier-Spur-Gerät aufgenommen! Am Ende habe ich ihm das Vier-Spur-Gerät und einen billigen Drumcomputer verkauft, die er dann für die Aufnahmen mit CAD benutzt hat."

Tool hatten Ende August nach 13 Jahren Albumpause ihre neue Platte "Fear Inoculum" veröffentlicht.

Stream: TexA.N.S. - "Who Leads You"

Stream: TexA.N.S. - "Tweeked & In God We Trust" (Live)